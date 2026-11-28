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Bolu'da günübirlik geziye çıkan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan araçla irtibatın kesilmesinin ardından geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yedigöller bölgesindeki çalışmalara Bayraktar İHA da dahil edildi.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 3 görevli personelle birlikte Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'nı kapsayan geziye çıktı. Dönüş yolunda araçla bağlantının kesilmesi üzerine ilgili kurumlara haber verildi.

BAYRAKTAR İHA ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Kayıp araçtaki 13 kişiye ulaşılması için Bolu'da kriz merkezi oluşturuldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı arama faaliyetlerine Bayraktar İHA'nın da havadan destek verdiği öğrenildi. Ekipler, ormanlık ve engebeli arazide karadan arama yaparken AFAD'a ait dronlarla da bölge havadan taranıyor.

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SON GPS SİNYALİNİN ALINDIĞI BÖLGEDE ARAMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Araçtan alınan son GPS sinyalinin Yedigöller bölgesindeki Kapankaya Seyir Terası mevkisinden geldiği bildirildi. Bu bilgi üzerine çalışmalar söz konusu bölgede yoğunlaştırılırken Düzce ve Kocaeli'den sevk edilen ekipler de arama faaliyetlerine katıldı. Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri, çocuklar ile görevli personele ulaşmak için koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

BUZLANMA VE İLETİŞİM SORUNU ARAMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Bölgedeki engebeli arazi yapısı, buzlanma ve telefon şebekesinin sağlıklı çalışmaması, arama kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor. Bayraktar İHA ve AFAD dronlarının da kullanıldığı arama faaliyetleri devam ederken 10 kız çocuğu ile 3 görevli personele ulaşılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Bolu’da 10 kız çocuğu ve 3 personel kayıp: Arama kurtarma ekipleri sevk edildi