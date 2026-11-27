Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 'Ömür boyu garanti' ve 'Orijinal yedek parça' iddialarını kanıtlayamayan tamir firmasına 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uyguladı

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Ticaret Bakanlığı, 'Ömür boyu garanti' ve 'Orijinal yedek parça' iddialarını kanıtlayamayan firmaya 1 milyon lirayı aşan idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tamir hizmetlerine yönelik internet sitesi üzerinden 'Orijinal yedek parça', 'Ömür boyu garanti', 'Yetkili teknisyen', 'En düşük maliyet' gibi iddialarda bulunan firma, bu vaatlerini kanıtlayamadı" ifadelerine yer verildi.

Reklamların durdurulmasına karar verildi

Tüketicileri yanıltıcı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikteki reklamlar nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanırken, reklamların durdurulmasına da karar verildi.

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Açıklamada ayrıca, "Tüketicilerimizin doğru, güvenilir ve kanıtlanmış bilgiye dayalı reklamlarla karşılaşması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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