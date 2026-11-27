Jeopolitik belirsizliklere ve fon piyasasındaki gelişmelere rağmen, yurt içi yerleşiklerin Türk lirası yatırım araçlarına ilgisi devam etmektedir. Finansal koşullardaki sıkılığın bir yansıması olarak aktif kalitesi göstergelerindeki kısmi bozulmaya rağmen, bankacılık sektörünün kârlılığı sermaye yapısını desteklemektedir. Bankalar, olası şokları karşılayabilecek yeterli düzeyde likidite ve sermaye tamponlarına sahiptir.