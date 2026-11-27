Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı.
2026 yılının ikinci Finansal İstikrar Raporu'nda başkan
Fatih Karahan,
fon krizinin etkilerini hafifletmek için önlemler aldıklarını ve finansal istikrara etkisini önümüzdeki dönemde de izlemeye devam edeceklerini vurguladı.
Karahan, bankaların olası şokları karşılayabilecek likiditeye ve sermaye tamponlarına sahip olduklarını vurguladı.
Raporda, kredi koşullarındaki sıkılığın devam ettiği vurgulandı. Raporda
"Kredi talebindeki zayıflama ve kısmen artan kredi riskinin kredi arzını yavaşlatmasıyla kredi büyüme sınırlarının bağlayıcılığı azalmıştır. Ticari ve bireysel kredi faiz oranları ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle uyumlu hareket ederken, kredi koşullarında sıkılık devam etmektedir."denildi.
Karahan'ın önsözü şu şekilde;
"Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasıolarak finansal istikrara ilişkin gelişmeleri yakından izliyor ve değerlendirmelerimizi yılda iki defa yayımlanan Finansal İstikrar Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Mevcut Rapor döneminde, sıkı finansal koşullar dezenflasyon sürecine destek vermeye devam etmiştir. Sıkı parasal duruş ve makroihtiyati tedbirler neticesinde kredi büyümesi yavaşlamıştır. Kredi ve mevduat piyasası gelişmeleri, parasal aktarımın sağlıklı işlediğini göstermektedir.
Jeopolitik belirsizliklere ve fon piyasasındaki gelişmelere rağmen, yurt içi yerleşiklerin Türk lirası yatırım araçlarına ilgisi devam etmektedir. Finansal koşullardaki sıkılığın bir yansıması olarak aktif kalitesi göstergelerindeki kısmi bozulmaya rağmen, bankacılık sektörünün kârlılığı sermaye yapısını desteklemektedir. Bankalar, olası şokları karşılayabilecek yeterli düzeyde likidite ve sermaye tamponlarına sahiptir.
Son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelerin finansal sistemin geneline yayılma riskini sınırlandırmak amacıyla finansal istikrarı destekleyen bir dizi tedbir aldık. Ayrıca kredi ve borçlanma piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak kredi büyüme sınırlarını güncelledik ve bankaların uzun vadeli finansman imkânlarını destekledik.
Önümüzdeki dönemde de finansal istikrara dair riskleri yakından izleyeceğiz. Likidite yönetimi ve makroihtiyati araçlarımızın proaktif kullanımıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynaklı riskleri etkin bir şekilde yöneterek finansal istikrarı desteklemeye devam edeceğiz."
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