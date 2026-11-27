Küresel krizler ve bölgesel çatışmaların enerji arz güvenliğini stratejik bir milli güvenlik meselesi haline getirdiği bu kritik dönemde, Türkiye'nin gelecek vizyonuna ışık tutan dev buluşma dün İstanbul'da yapıldı. Sektörün yol haritasının çizildiği etkinlikte, tam bağımsızlık kararlılığından yeşil dönüşüm finansmanına kadar pek çok kritik başlık masaya yatırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi', İstanbul Finans Merkezi VakıfBank Salonu'nda gerçekleştirildi. Emlak Katılım, Halkbank, Turkcell, Türk Telekom, VakıfBank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen zirvede, Türkiye'nin enerji politikaları ve uzun vadeli hedefleri; arz güvenliği, kaynak çeşitliliği, yerli ve yenilenebilir üretim ile enerji verimliliği başlıkları altında ele alındı. Program kapsamında gerçekleştirilen "Enerjide Türkiye Yüzyılı" oturumunda Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Genel Müdürü Taha Meli Arvas, Enerji Uzmanı Caner Can, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, enerji gündemine ilişkin öncelikli başlıkları detaylı bir şekilde değerlendirdi.

TÜRKİYE SÜRECİ SAĞLIKLI YÖNETİYOR

Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, son 4-5 yılda dünyada yaşanan krizler ve çatışmaların enerji arz güvenliğini daha kritik hale getirdiğine dikkat çekerken, Türkiye'nin bu süreçleri arz güvenliği açısından sağlıklı şekilde yönetmeye çalıştığını söyledi. Enerji arz güvenliğinin artık yalnızca ekonomik bir konu olmadığını, aynı zamanda milli güvenlik meselesine dönüştüğünü vurgulayan Özkaya, Türkiye'nin enerji politikalarını bu yeni perspektif doğrultusunda şekillendirdiğini kaydetti. Enerji politikasının 2053 net sıfır emisyon hedefi ve enerjide tam bağımsızlık olmak üzere iki temel önceliğe dayandığını söyleyen Özkaya, yenilenebilir enerji, nükleer, petrol ve doğal gaz, enerji verimliliği ile madenleri öncelikli yatırım alanları olarak sıraladı. Özkaya, yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunda esnekliğin önem kazandığını vurguladı. Özkaya ayrıca, depolama ve uluslararası elektrik bağlantılarının kesintisiz arz açısından kritik olduğunu belirtti.

ELEKTRİK STRATEJİK EMTİAYA DÖNÜŞÜYOR

Enerji Uzmanı Caner Can ise 2040 Milli Enerji Stratejisi'nin büyük ölçekli bir dönüşüme işaret ettiğini belirterek, yeni kapasitenin karbonsuzlaşma ve elektrifikasyon odağında devreye alınacağını söyledi. Türkiye'nin enerji ihtiyacının fosil yakıtlar yerine elektrikleşmeyle karşılanmasının hedeflendiğini belirten Can, olağan koşullarda 2040'ta günlük 1,7 milyon varile ulaşılması beklenen petrol talebinin bu yaklaşımla 500 bin varil azaltılabileceğini kaydetti. Can, kesintisiz ve güvenli elektriğin 21'inci yüzyılın stratejik emtiasına dönüşeceğini vurguladı.

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175 GİGAVATLIK HEDEF SANAYİ İÇİN DE FIRSAT

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden de enerji arz güvenliğinin kaynak ve tedarikçi çeşitliliğiyle güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, enerjinin savunma sanayii gibi korunması ve geliştirilmesi gereken stratejik bir alan haline geldiğini vurguladı. COP31 kapsamında 2035'e kadar nihai enerji tüketiminde elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması hedefinin gündeme geldiğini, hedefin ülkelerin önemli bir bölümü tarafından desteklendiğini aktardı. Rüzgar ve güneşteki kapasite artışına işaret eden Erden, 2010'da 1.400 megavat olan rüzgar kurulu gücünün 16 bin megavata, sıfır seviyesindeki güneş kurulu gücünün ise 27 gigavata ulaştığını bildirdi. İki kaynağın toplam kurulu gücünün yaklaşık 43 gigavat olduğunu belirten Erden, 175 gigavatlık hedefin yerli sanayi için de fırsat sunduğunu ifade etti. Erden, yenilenebilir enerjinin arz güvenliği sağlarken cari açığı azaltmak için de kritik önemde olduğunun altını çizerek, bir yandan da yerli sanayi için bir rekabet sahası oluşturduğunun altını çizdi.

KARBON DÜZENLEMESİNDE AVRUPA'NIN DA KAFASI KARIŞIK

Sınırda karbon düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas, bu konuda EPİAŞ olarak hazırlıkları yaptıklarını özellikle sanayicinin öngörülebilirlik beklentisini karşılamak adına düzenlemeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Avrupa cephesinde karbon yaptırımları konusunda kafa karışıklığı olduğunu dile getiren Arvas, "Avrupalı yetkililerle bir araya geldiğimizde onlar, 'Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz' diyor. Bu sürece sanayicimizi hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Karbon kredilerinde de karbon salınımını sigortalayacak bir mekanizma kurma hazırlığında olduklarının da altını çizen Arvas, yakın zamanda bu düzenlemeyi de kamuoyuyla paylaşmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Hüseyin Likoğlu.

2040 vizyonu tam bağımsızlık kararlılığının somut bir göstergesi

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla başlayan ve ABD-İsrail-İran Savaşı'yla derinleşen enerji krizinin, Türkiye'nin ve dünyanın ana gündeminde yer aldığını söyledi. Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığa rağmen son çeyrek asırda tam bağımsızlık yolunda önemli adımlar attığını belirten Likoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan 2040 vizyonunun bu kararlılığın göstergesi olduğunu ifade etti. Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artırdığını, nükleer enerjiye hazırlandığını ve madenlerini stratejik bakış açısıyla değerlendirdiğini kaydeden Likoğlu, medya olarak bu gelişmeleri kamuoyuyla buluşturmayı ve ülkenin enerji hedeflerine katkı sunmayı sorumluluk olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

Osman Arslan.

Enerji dönüşümüne 30,5 milyar liralık finansman sunduk

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Milli Enerji 2040 vizyonunun Türkiye'nin enerji geleceği için güçlü bir yol haritası sunduğunu belirterek, finans sektörünün bu dönüşümde önemli sorumluluk üstlendiğini söyledi. Enerji yatırımlarının sanayinin rekabet gücüne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağladığını vurgulayan Arslan, 2026'nın ilk 10 ayında enerji sektörüne yaklaşık 30,5 milyar liralık kredi tahsis ettiklerini bildirdi. Finansmanı üretim, istihdam ve kalıcı değere dönüşen yatırımların desteklenmesi olarak gördüklerini ifade eden Arslan, Geleceğe Değer Finansman Paketi ile Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketleri’ni hayata geçirdiklerini kaydetti. Yeşil ve dijital dönüşümü 12 farklı finansal ürünle desteklediklerini belirten Arslan, reel sektöre 50 milyar liralık finansman sağlamayı hedeflediklerini, iki ayda yaklaşık 1 milyar liralık kaynak sunduklarını aktardı ve yenilenebilir enerji finansmanıyla dönüşümü desteklemeyi sürdürdüklerini açıkladı.