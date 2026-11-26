Yüzde 5 peşinat 120 ay vadeli konut kampanyası başladı: İşte son başvuru tarihi
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, konut sahibi olmak isteyenlere yönelik “Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi”ni hayata geçirdi. İstanbul’da dört yeni projeyi kapsayan kampanyayla yüzde 5 peşinat, 120 aya kadar vade ve 55 bin TL’den başlayan taksit imkânı sunulurken, ilk taksit ödemeleri 2027 yılı ocak ayı itibarıyla başlayacak. Emlak Konut güvencesiyle başlayan kampanya, 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.