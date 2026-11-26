Bakan Bayraktar ilk kez açıkladı: Gine-Bissau’da iki deniz sahasında ortaklığımız oldu

Albayrak Medya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi" İstanbul'da başladı. Zirvede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk kez açıklıyorum diyerek yeni bir gelişmeyi duyurdu. Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Bunu ilk kez açıklayalım burada Gine Bissau iki deniz yetki sahasının ortaklığına imza attık. Yeni anlaşmalarımız olacak."