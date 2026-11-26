Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen zirve, Bakan Alparslan Bayraktar ve sektörün öncü isimlerini İstanbul'da buluşturdu.

İstanbul'da düzenlenen zirvede Türkiye'nin 2040 enerji vizyonu, yerli ve yenilenebilir üretim hedefleri ile sektöre sağlanan finansman destekleri masaya yatırıldı.

Bakan Bayraktar'a özel oturum

Zirvenin merakla beklenen bölümlerinin başında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuk olacağı özel oturum geldi.

Bakan Bayraktar, TVNET Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu, Z Raporu Genel Yayın Yönetmeni Semra Karabaş ve Yeni Şafak Yazarı Nedret Ersanel'in sorularını yanıtlıyor.

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Türkiye'nin enerji planında neler var? Bakan Bayraktar 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde soruları yanıtladı

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nurettin Canikli

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nurettin Canikli değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’de rüzgar enerji santralimiz 40 megavat kurulu güce sahip, santralle yıllık yaklaşık olarak 125 bin megavat elektrik üretiyoruz. Yine başta Batı afrika ülkelerinde de yine güneş ve rüzgardan elektrik üretmek üzerine yoğun çalışmalarımız devam ediyor.

Aynı şekilde madencilik konusuna da son yıllarda Albayrak olarak hızlı girdik. Güvenlik kaygıları nedeniyle üretim yapılamamış alanlara biz hızlı bir şekilde giriş yaparak hem Türkiye açısından hem elbette Albayrak grubu olarak, oralarda, o katma değer üretilmesini ve bunun hem ülkemizde hem de, bu grubumuza aktarılması konusunda yoğun çalışmalar yapıyoruz.

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Başlangıçta maden olarak altın madeni ve bakır maden üzerinde yoğunlaştık. Bunları daha sonra. Nadir elementlerle ilgili alana taşıyacağız.

Bu çalışmaları yaparken dikkatimizi çeken birkaç husus oldu. Sayın Bakanımız da buradayken bunları da kısaca paylaşmak istiyorum. Bunların bir tanesi rüzgardan enerji üretimiyle alakalı. Biz Türkiye olarak binlerce türbin ithal ettik ve bunun için kaba hesapla 10 milyar dolardan fazla yurt dışına ödeme yapmışız. Yani Türkiye olarak bu kadar yoğun bir rüzgar enerji türbin talebinde bulunuyoruz bunu satın alıyoruz. Ancak maalesef bunu Türkiye’de üretemiyoruz. Bu aşamaya maalesef gelememiş durumdayız. Aslında bu kadar büyük bir talep bunu yüzde yüz yerli üretilmesi için inanılmaz bir kaynak sunuyordu. Bütün dünya böyle yapıyor. Teknoloji gelişimi siparişle olur. Sipariş alırsanız ve verirseniz teknolojiyi geliştirebilirsiniz. Bunun eksikliğini nerede hissediyoruz. Özellikle Afrika’da rüzgarla ilgili yatırımları konuşurken ülkemizde böyle bir üretimin olmaması bizim açımızdan eksiklik ve rekabet açısından bizi dezavantajlı konuma getiriyor.

Rüzgâr, enerji ihalesine girerken teklif verirken tabii teklif fiyatımızı bugünkü maliyet unsurlarını dikkate alarak verdik. Dağıtım bedeli, elektrik fiyatının %5'i civarındaydı. Biz bu teklifi verirken elektrik dağıtım bedeli fiyatı %5'i durumundaydı. Bugün itibarıyla %11. BDK, bunları her yıl belirliyor ve artırıyor. Özellikle ihaleyle verilen rüzgâr, yatırımlarında en azından bu oranın korunması, çünkü bu bütün amortisman süresini uzatıyor doğal olarak. Ve bu durum sıkıntı oluşturabiliyor. Lisanssız verilenler için söylemiyorum ama ihaleyle, altını çizerek söylüyorum, ihaleyle bu işi alan firmalara ciddi bir, yıllık olarak kayıp çıkıyor. Tekrar teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun efendim."

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"Enerjide Türkiye Yüzyılı" oturumu gerçekleştirildi

Program kapsamında Enerji Uzmanı Altuğ Karataş'ın moderatörlüğünde "Enerjide Türkiye Yüzyılı" oturumu düzenlendi. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Ahmet Özkaya, EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas, Enerji Uzmanı Caner Can, TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Erden ve Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanındaki vizyonunu ve öncelikli başlıklarını detaylı bir şekilde değerlendirdi.

Enerji Uzmanı Caner Can: "Tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıyayız. Rakamlara girmek istemiyorum, zaten söz sözün sahibi Sayın Bakanımız, ana oturumda ana hatlarını rakamlarla net bir şekilde ortaya koyacaktır.

2040 milli enerji stratejimiz denildiği zaman bence, Sayın Genel Müdürümüz de tekrar düşmeden şunu söylemem lazım: İki tane önemli boyut var. Bu boyutlardan bir tanesi bir kere muazzam vizyoner bir dönüşüm var karşımızda."

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Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Ahmet Özkaya: "2040 vizyonumuzu burada anlatmaktan memnuniyet duyuyorum. Öncelikle onu söyleyerek başlamak istiyorum. Biz bunu 5 Kasım'da ilan ettik, Bilgi Enerji 2040 lansmanı olarak. Aslında bu neydi? Bir ulusal enerji planımız vardı. 2022'de yapmıştık ve 2027'de de güncellememiz gerekiyordu.

"Sayın Bakanımız bunu biraz daha daha kapsamlı bir hale getirip ve COP öncesinde özellikle bir politika seti olarak ilan etmek istedi. Bu politikamızın aslında en temel noktası, sizin de girişte bahsettiğiniz gibi, arz güvenliği...

Son dört beş yıla baktığımızda sürekli krizlerle boğuşuyoruz. Biz sürekli çatışmaların noktasında hamdolsun Türkiye olarak bu süreci. Arz güvenliği açısından çok sağlıklı bir şekilde idare etmeye çalışıyor. Dolayısıyla buradaki arz güvenliği aslında bir milli güvenlik meselesi hâline geldi. Dolayısıyla arz güvenliğini yeni bir perspektifle bakıyoruz."

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan

Zirvede VakıfBank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Murahhas-Tabii Üyesi Osman Arslan da açıklamalarda bulundu:

"Küresel ölçekte yaşanan dönüşüm, ülkemiz açısından önemli fırsatları da beraberinde getirmektedir.

Türkiye, sahip olduğu potansiyeli güçlü bir yatırım ve üretim kapasitesine dönüştürürken enerjide dışa bağımlılığı azaltma yolunda kararlı adımlar atmaktadır.Devletimizin öncülüğünde yürütülen çalışmalar ve ortaya konulan milli enerji 2040 vizyonu, ülkemizin enerji geleceğine yönelik güçlü bir yol haritası sunmaktadır. Ortaya çıkan güçlü vizyonun hayata geçirilmesinde finans sektörü de önemli bir sorumluluk üstlenmektedir.

Çünkü enerjiye yapılan her yatırım, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla karşılamakla kalmıyor; sanayimizin rekabet gücüne, üretim kapasitesine ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da doğrudan katkı sağlamaktadır.

Bu doğrultuda 2026 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 30,5 milyar liralık VakıfBank olarak kredi tahsis ettik.

Ülkemizin kalkınması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması adına olarak 72 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle Türkiye'ye değer diyerek var gücümüzle çalışmaktayız. finansmanı yalnızca kaynak sağlamaktan ibaret görmüyor; yatırımların üretime, istihdama ve ülkemiz için kalıcı değere dönüşmesini önceliklendiriyoruz.

Bu anlayışla geleceğe değer finansman paketi ve sıfır atık ve döngüsel ekonomi finansman paketlerini hayata geçirdik. Yeşil ve dijital dönüşümüne 12 farklı finansal ürünle destek vermekteyiz. Bu paketler kapsamında hedefimiz reel sektöre 50 milyar liralık finansman desteği sağlamaktır. 2 ay içerisinde de yaklaşık 1 milyara yakın tutarı yeşil ve dijital dönüşümüne sunmuş bulunmaktayız.

Enerji sektörünü de bu yaklaşımımızın önemli parçası olarak değerlendiriyor, yenilenebilir enerji ve alanında sunduğumuz finansman imkânlarıyla enerji dönüşümünü destekliyoruz."

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu

Açılış konuşmasını Hüseyin Likoğlu yaptı

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı:

"Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesine hoş geldiniz. Albayrak Medya olarak bugün düzenlediğimiz 11. zirvemizin konusu enerji. Rusya-Ukrayna Savaşı'yla başlayan ve ABD-İsrail-İran Savaşı'yla zirveye çıkan enerji krizi, ülkemizin ve dünyanın ana gündemi olmaya devam etmektedir.

Türkiye enerjide dışa bağımlı olmasına rağmen son çeyrek asırdır her alanda olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Enerji 2040 vizyonu, ülkemizin bu konudaki kararlılığının göstergesidir.

Dünyada enerji dengelerinin hızla değiştiği bir dönemde Türkiye kaynaklarını çeşitlendiren, yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini büyüten, nükleer enerji alanında yeni bir döneme hazırlanan, Madenlerini stratejik bir bakış açısıyla kapsamlı bir şekilde değerlendiren, bir ülke. Biz de medya olarak yapılanları kayıt altına almak, geleceğe ilişkin fikirlerin konuşulacağı zeminler oluşturmak istiyoruz. Ülkemizin attığı adımları geleceğe ilişkin hedeflerini kamuoyuyla buluşturmayı ve bu büyük yürüyüşe medya gücümüzle eşlik etmeyi bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz."

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