Bakan Göktaş'tan "Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde güçlü aile, güçlü Türkiye vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen "Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi", toplumun en temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmek ve geleceğe taşımak amacıyla bugün kapılarını açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere, sosyal politika ve aile alanında söz sahibi çok sayıda prestijli ismi bir araya getiren dev organizasyonda, Türkiye'nin sosyal dokusunu tahkim edecek stratejiler tüm boyutlarıyla masaya yatırılıyor.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Güçlü bir aile demek dirençli bir toplum demek.

Ailenin içindeki bir bağımlı, engelli yatağa bağımlı fert bütün aileyi etkiliyor. Biz de aileyi merkeze alan bir yaklaşımla devam ettik. Aileye yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

Türkiye'de huzur evi sırası bekleyen yaşlı nüfus oranı arttı. Yaşlanan nüfus odaklı ciddi çalışmalarımız var. Bakanlık olarak yaşlılarımızın yanındayız.

İzlediğiniz sizin yaşantınızı şekillendirir bir hale geldi. Aileyi kötü gösteren içerikler izlerseniz bu da sizin hayatınızı şekillendiriyor.

Şehirleşme ve dijitalleşme bütün hayatınızı etkiliyor. Gençlerimiz evlenmek istiyor. Onları desteklememiz ve önlerindeki engelleri kaldırıp güçlü destekler sunmamız gerekiyor.

Evliliği ertelemenin nedeni ne, yeni destekler gündemde mi?

Doğurganlığın en yüksek ve en düşük olduğu yerlerde bir çalışma yaptık. Gençlerimiz evlenmek istiyor. Ancak ne zaman? Kızlarımız okul bittikten sonra, erkekler ise ekonomik gücünü eline alınca.

Biz burada "Aile ve Destek Fonu"yla biz evlenmek isteyen gençlerimize destek olmak istedik. Albayrak Grubunun da bu noktada bir desteği varmış. Bunun için de ayrıca mutlu olduk.

Boşanma oranları ilk 5 yılda gerçekleşiyor. Biz bu boşanmaların da önüne geçmek istiyoruz.

Dolayısıyla biz evlilik desteğini sürdürmek istiyoruz.

Çocuklarla birlikte kredi ihtiyaçları sağlıyoruz. 2 yıl ödemesiz 4 yıl kredi vaat ediyoruz. Bu proje sayesinde 10 bin 500 yeni çocuğumuz dünyaya geldi.

Biz şunu söylemek istiyoruz. Biz evlenmek isteyen 18- 28 yaş arası çiftlerimizin yanındayız. Neden yaşı 35'e çekmiyorsunuz diye bir geri dönüş var biz bu yaşı 40'a çekmek isteriz. Bu noktada da destek için çağrı yapmış olalım.

Teknoloji hızla ilerliyor. Yapay zeka hayatımızın tam ortsında. Sosyal medyda 15 yaş düşenlemesini hayata geçirdik.

"Hiçbir ekran ailenin sıcaklığını tutamaz, hiçbir algoritma aile şefkatini veremez"

Biz bir dijital koruma ekosistemi oluşturmak istiyoruz. Bu noktrada ailenin ve eğitmenlerin desteği olmadan bunu başaramayız. Burada toplumsal bir seferberlik şart. Hiçbir ekran ailenin sıcaklığını tutamaz hiçbir algoritma aile şefkatini veremez. Bu noktada ailelerden güçlü destek bekliyoruz. Onlar da çocukların ekran süresini kontrol altında tutarak bize destek olsunlar.



