Zulüm Irak sınırında başladı

Türkiye etabını tamamlayıp Habur Sınır Kapısı’ndan geçen konvoyun Irak’a girişine izin verilmiyor. Gerekli tüm izin ve belgeleri bulunan aktivistler, İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda durduruldu. Irak makamları net bir gerekçe sunmazken, 500 aktivist, Dicle Nehri üzerindeki köprüde bulunan tampon bölgede 2 gündür bekletiliyor. Gölgelik ve çadır bulunmayan bölgede zor şartlar altında bekleyen aktivistler, nehirden su çekerek serinlemeye çalışıyor.

“GERİ DÖNÜN” DİYORLAR

Konvoy Koordinatörü Cengiz Aslan, “Neden durdurulduğumuza yönelik net bir cevap alamadık” dedi. Aslan, 55 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle aktivistlerin sağlık sorunları yaşayabileceğine dikkat çekti. Konvoy Sözcüsü Hüseyin Durmaz da ön diplomasi için 2 gün öncesinde bölgeye ulaşıp izinlerin tamamlanmasına rağmen konvoyun bekletilmesini anlayamadıklarını söyledi. Durmaz, “Geçiş konusunda olumlu mesajlar verilmiş, ‘Geçiş kolaylığı sağlanacak’ denilmişti. Şimdi ise ‘Geri dönün’ deniliyor” şeklinde konuştu.

ÜRDÜN MÜ ENGELLİYOR?

Durmaz’ın aktardığı bilgilere göre Bağdat, konvoyun geçişine Ürdün’ün engel olduğunu belirtti. Ürdün tarafından ise Batı Şeria’nın dünyaya açılan tek kapısı olan İsrail kontrolündeki Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı gerekçe gösterildi. Konvoy yönetimi, bu bilgilerin resmi yazılı gerekçeler değil, görüşmeler sırasında kendilerine aktarılan bilgiler olduğunu ifade etti. Yaşananlarda, İsrail’in bölge ülkeleri üzerindeki baskısının etkili olduğu değerlendiriliyor.

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