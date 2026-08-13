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Bu fiyatlara da kâr ediliyor: Lokantada maliyet abartılıyor

Bu fiyatlara da kâr ediliyor: Lokantada maliyet abartılıyor

Rabia Şenol
04:00, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Bu fiyatlara da kâr ediliyor: Lokantada maliyet abartılıyor
Hayrettin Taşkıran, Çağatay Kutluel

Lokantalar, sürekli şikayet konusu olan fiyatlara maliyetleri gerekçe gösteriyor. Ancak maliyetin abartıldığını düşünenler de var. İstanbul’da lokanta işleten Hayrettin Taşkıran, 100 gramlık et döneri 90 liraya mal ettiklerini ve 170 liraya satınca kâr ettiklerini söyledi. İzmir’de dönercilik yapan Çağatay Kutluel de döner, patates, içecekten oluşan menüyü 270 liraya satıp kazandıklarını anlattı.

Gıda sektöründe artan fiyatlar tartışılırken, aynı ürünün farklı işletmelerde birkaç katına varan fiyatlarla satılması dikkat çekiyor. Özellikle tatil bölgelerinde 500-600 TL’ye çıkan dürüm ve döner, 200-300 TL’ye satılan lahmacun, 400-500 TL’ye ulaşan dondurma fiyatları tepki topluyor. İşletmeciler ise artan maliyetlere rağmen makul fiyatlarla satış yapmanın ve kâr etmenin mümkün olduğunu söylüyor.

YÜKSEK KÂR PEŞİNDE DEĞİLİZ

İstanbul’daki Dürümo Restoran'ın sahibi Hayrettin Taşkıran, bir dürümün maliyetini kalem kalem anlattı. Kullandıkları dana tranç etinin kilosunu yaklaşık 850 liradan aldıklarını belirten Taşkıran, kuyruk yağı, kavram yağı, kapya biber, baharat, dürüm ekmeği, garnitür ve ambalajla birlikte 100 gramlık bir dürümün maliyetinin yaklaşık 90 liraya ulaştığını söyledi. Dürümü 170 liraya sattıklarını belirten Taşkıran, “Bugün aynı maliyetlerle hazırlanan dürüm birçok işletmede 500-600 liraya satılıyor. Biz ise sürümden kazanmayı tercih ediyoruz. Çünkü bu şekilde de kâr ediyoruz. Hem insanların gönüllerine dokunuyor hem de bereketli kazanç elde ediyoruz” diye konuştu. Taşkıran, yüksek kâr marjı yerine müşteri sirkülasyonuna odaklandıklarını ifade etti.

GİDERLER ÇOK AMA BÖYLE DE KÂR EDİLİYOR

İzmir’deki Dönercim işletmesinin sahibi Çağatay Kutluel de döner menünün maliyetini anlattı. Ekmeğin 15, marul ve soğanın yaklaşık 1’er, domatesin 5, 130 gram tavuğun ise yaklaşık 20 liraya mal olduğunu belirten Kutluel, kilosunu 500 liraya aldıkları kaşar peynirinden yaklaşık 100 gram kullandıklarını söyledi. Kutluel, “Soslarımızı da kendimiz hazırlıyoruz, onların maliyeti de 20 lirayı geçmez. Ancak kurye ücretleri, yakıt, bakım, garson maaşları, elektrik, su, doğalgaz, kira, stopaj ve sigorta gibi görünmeyen pek çok gider bulunuyor. Ben bu menüyü döner, patates kızartması ve içecekle birlikte 270 liraya satıyorum. Biz bu şekilde de kâr ediyoruz” dedi.

Selahattin Yabalı
Selahattin Yabalı

50 TL’LİK LAHMACUN ŞİKAYET KONUSU OLDU

  • Sivas’ta 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren Selahattin Yabalı, lahmacunu 50 liradan satıyor. 'Ucuz' olması sebebiyle yapılan şikayetlerin ardından gerçekleştirilen denetimlerde işletmede herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmedi. Dükkanın kendisine ait olması nedeniyle kira ödemediğini belirten Yabalı, yüzde 15 kârla satış yaptığını söyledi. Yabalı, “Az kazanıyoruz ama Allah bereket versin. CİMER’e ‘Ucuz satıyor, at eti satıyor’ diye şikayet etmişler. Ama kullandığımız ürünlerin hepsi faturalı, kaliteli. Kazancımız da kârımız da oluyor” diye konuştu.

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Başlıklar :gıda sektörüFahiş FiyatKebapDöner
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