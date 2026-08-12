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Ticaretin kilit noktalarında ateş çemberi: ABD Hürmüz'de kargo gemisini vurdu Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırısında 7 kişi öldü

Ticaretin kilit noktalarında ateş çemberi: ABD Hürmüz'de kargo gemisini vurdu Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırısında 7 kişi öldü

10:57, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:03, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ticaretin kilit noktalarında ateş çemberi: ABD Hürmüz'de kargo gemisini vurdu Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırısında 7 kişi öldü
İki önemli deniz taşımacılığı hattında sıcak saatler yaşandı.

Enerji ve deniz taşımacılığının dünyadaki en kritik iki geçiş noktasında tansiyon yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı delmeye çalışan bir kargo gemisini vururken; Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'in Babu'l Mendeb Boğazı'nda sivil bir ticari gemiyi ve ardından bölgeye giden yardım ekiplerini hedef aldı.

İki önemli deniz taşımacılığı hattında sıcak saatler yaşandı. CENTCOM, Hürmüz’de Amerikan ablukasını aşmaya çalışan Panama bayraklı bir kargo gemisine füze attıklarını bildirdi. Öte yandan, Babu'l Mendeb Boğazı'nda Husilerin ticari gemi ve kurtarma ekiplerine yönelik saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

ABD İran’a yönelik ablukayı delmeye çalışan gemiyi füzeyle vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda İran’a yönelik uygulanan deniz ablukasını tüm uyarılara rağmen delmeye çalışan yük gemisini helikopterden ateşlenen iki füze ile vurulduğunu açıkladı.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran’a yönelik uyguladığı deniz ablukası devam ediyor. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, günün erken saatlerinde Panama bandıralı Vela Nova adlı yük gemisinin Umman Körfezi’nden geçerek İran’daki bir limana doğru ilerlediği ve ABD’nin İran’a yönelik ablukasını ihlal etmeye çalıştığı bildirildi.

ABD güçlerinin tekrarlanan uyarılarını dikkate almayan geminin makine dairesine ABD Donanması’na ait bir MH-60 helikopteri tarafından 2 Hellfire tipi füze ateşlendiği aktarılan açıklamada, geminin dümen sistemini devre dışı bırakıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Gemi artık ABD’nin yürürlükteki ablukasını ihlal ederek İran’a doğru ilerlemiyor. Söz konusu abluka tamamen yürürlükte olmaya devam ediyor" denildi.

CENTCOM’un verilerine göre, 11 Ağustos itibarıyla ABD güçleri, ablukayı aşmaya çalışan 55 ticari geminin rotasını değiştirdi, uyarılara uymayan 3 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye asker çıkardı.

Yemen'deki Husilerin Babu'l Mendeb'de ticari gemi ve kurtarma ekiplerine saldırılarında 7 kişi öldü

Yemen'deki İran destekli Husilerin Babu'l Mendeb Boğazı'nda hedef aldığı ticari gemi ve kurtarma ekiplerine yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralı sayısı 11'e yükseldi.

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçlerinden yapılan açıklamada, Yemen'e ait "Tihame" adlı ticari geminin Husiler tarafından hedef alınması sonucu mürettebattan 4 Pakistanlı ve 1 Endonezyalı olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Geminin mürettebatını kurtarma ve gemiyi çekme çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik ekiplerinin de insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı aktarılan açıklamada, bu saldırıda 2 deniz kuvvetleri personelinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Böylece saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralıların sayısı ise 11'e yükseldi. Yemen Sahil Güvenlik Güçleri tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Tihame" adlı ticari geminin Husiler tarafından art arda füzelerle hedef alındığı, saldırı sonucu gemide yangın çıktığı ve ciddi hasar meydana geldiği belirtilmişti.

Açıklamada, saldırılardaki ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Sahil Güvenlik güçlerinin, silahlı kuvvetlere bağlı kurtarma ekipleriyle koordinasyon halinde ölü ve yaralıları tahliye ettiği, Pakistanlı ve Endonezyalı denizcileri kurtardığı ifade edilmişti.

Yemen Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada da Husilerin "Tihame" adlı ticari gemiyi Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrettiği sırada art arda 3 balistik füzeyle hedef aldığı belirtilmişti.

Kurtarma ekiplerinin mürettebata ulaşarak yaralıları tahliye etmeye çalıştığı sırada Husilerin gemiye bir füze daha fırlattığı ve bunun kurtarma çalışmalarını engellemeye yönelik olduğu kaydedilmişti. Bakanlık, saldırıyı kınayarak "terör suçu" olarak nitelendirmişti.

Saldırı deniz taşımacılığı için tehdit oluşturuyor

Bakanlığın açıklamasında, geminin hedef alınmasının Husilerin "tırmandırıcı bir yaklaşım" izlediğini gösterdiği ifade edilmişti.

Saldırıların hükümetin kontrolündeki bölgelerde bulunan liman ve sivil tesislerin yanı sıra bu bölgelere giden ticari gemileri de tehdit ettiği belirtilerek, bunun milyonlarca Yemenlinin gıda ve tüketim ürünlerine erişimi açısından risk oluşturduğu vurgulanmıştı.

Uluslararası topluma ve deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara saldırılara karşı tutum alma çağrısı yapılan açıklamada, Kızıldeniz, Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde seyrüsefer özgürlüğü ile gemi mürettebatlarının güvenliğinin sağlanması istenmişti.

Ulusal Direniş Güçleri de Husilerin sabahtan bu yana Yemen'in batı sahilindeki bölgeleri 10 füze ve 4 İHA ile hedef aldığını bildirmişti.

Babu'l Mendeb ve çevresinde 20 Temmuz'dan bu yana gerilim artarken Husiler, Suudi Arabistan bağlantılı gemilere yönelik "deniz ablukası" ilan etmişti.

Suudi Arabistan da Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla aralarında ABD, Yemen, Kuveyt, Umman, Ürdün, Sudan, Fas, Maldivler, Bangladeş ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu ülkelerden oluşan savunma amaçlı deniz koalisyonu kurulduğunu açıklamıştı.


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