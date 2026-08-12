ABD'nin vize vermediği Somalili hakem tarihe geçecek
ABD’nin vize vermemesi nedeniyle 2026 Dünya Kupası’nda görev yapamayan Somalili hakem Ömer Artan, bu akşam Avusturya'da Paris Saint- Germain/Aston Villa maçını yönetecek. Artan, UEFA Süper Kupa finalini yönetecek ilk Avrupalı olmayan hakem olarak da tarihe geçecek.
ABD’nin vize vermemesi nedeniyle 2026 Dünya Kupası’nda görev yapamayan Somalili hakem Ömer Artan UEFA’da önemli görev üstlenecek. Artan, bu akşam Avusturya Salzburg'da Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finalini yönetecek. Dünya Kupası’nda görev yapması beklenen ilk Somalili hakem olacakken turnuvadan çıkarılan Artan, Süper Kupa finalini yönetecek ilk Avrupalı olmayan hakem olarak da tarihe geçecek. Yaşadığı süreci “çok zor bir dönem” olarak nitelendiren Artan, “Yıllarca çalışıp sonunda yapmayı beklediğiniz bir şeyi yapamamak gerçekten çok zorlayıcı” dedi.
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