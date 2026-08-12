Trump'ın suikast paranoyası

ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenliği için son haftalarda alınan olağanüstü önlemler, Washington’da yalnızca İran kaynaklı bir tehdit tartışmasını değil, Trump yönetiminin güvenlik algısının ne ölçüde sertleştiği sorusunu da gündeme getiriyor. Ankara’daki NATO Zirvesi’nin ardından Trump’ın bir catering aracı üzerinden gizlice başka bir askeri uçağa nakledildiği iddiası, bu tabloyu görünür hale getiren son gelişme oldu. İsrail'den gelen kaynağı belirsiz "suikast" iddiaları ve yaşanan güvenlik açıklarının Trump'ı bir suikast paranoyasına soktuğu değerlendiriliyor.

CATERING ARACINA BİNDİRDİLER

The Washington Post ve The New York Times’ın aktardığı bilgilere göre Trump, 8 Temmuz’da Ankara’dan ayrılırken kamuoyunun ve gazetecilerin önünde eski Air Force One’a bindi. Ancak bu uçağın başkan için bir “yanıltma” aracı olarak kullanıldığı, Trump’ın daha sonra uçağın alt bölümündeki servis konteyneri üzerinden catering aracıyla daha küçük bir C-32A askeri uçağına geçirildiği öne sürüldü. C-32A’nın “Reach 18” çağrı koduyla İngiltere’ye uçtuğu, eski Air Force One’ın ise Trump uçaktaymış gibi “Air Force One” çağrı kodunu kullandığı bildirildi.

İSRAİL'DEN YEMLEME TAKTİĞİ

Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, İran’ın Trump’a yönelik yeni bir suikast planladığı iddiasını içeren istihbaratı ABD ile paylaştı. İsrail’in Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin yorum yapmayı reddederken, İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de sorulara yanıt vermedi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre ise iki üst düzey ABD’li yetkili, İsrail tarafından sağlanan bilginin “somut ve ayrıntılı bir planla ilgili olmadığını” söyledi. ABD’li yetkililer, söz konusu istihbaratın yalnızca İranlı yetkililer arasında Trump’a yönelik bir suikast konusundaki genel tartışmaya ilişkin olduğu ve ek doğrulaması yapılmamış tek bir bilgi niteliği taşıdığını belirtti. Gelişme işgalci gücün ABD Başkanı'nı "İran'dan suikast tehdidi" iddiasıyla yemlemek istediği değerlendirmesine sebep oldu.

FÜZELERİN GÖLGESİNDE GOLF OYNADI

Trump’ın güvenlik çevresindeki tablo yalnızca yurt dışı seyahatleriyle sınırlı değil. Geçen hafta sonu New Jersey’deki Bedminster golf kulübü çevresinde uçuş kısıtlamaları uygulanırken, Avenger hava savunma ve Sentinel radar sistemlerinin Trump'ın bulunduğu golf sahasının çevresine konuşlandırıldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldı. Yine hafta sonu NORAD’a bağlı F-16 savaş uçaklarının hava sahasını ihlal eden iki uçağa önleme uçuşu yapması da ABD Başkanı çevresindeki güvenlik çemberinin ne kadar sertleştiğini göz önüne serdi. Trump’ın 1 Ağustos’ta Bedminster’da “füzeler ve dronlar” konusunda endişeli olmadığını söyleyerek şaka yaptığı sırada, yine bir Avenger hava savunma sistemi zaten görünür durumdaydı.

GÜVENLİK OLAYLARI

Trump’ın son iki yılda karşı karşıya kaldığı güvenlik olaylarının da etkisi olduğu değerlendiriliyor. Temmuz 2024’te Pensilvanya’daki miting sırasında silahlı saldırıya uğrayan Trump kulağından yaralanmıştı. Eylül 2024’te Florida’daki golf sahasında Ryan Wesley Routh’un silahlı biçimde tespit edilmesi, 2025’te New York’ta görevli polis memuru Melvin Eng’in Trump’ın güvenlik ekibinin parçasıymış gibi silahlı ve taktik teçhizatla Ryder Cup alanına girmesi de güvenlik zafiyetlerini gündeme getirdi. Şubat 2026’da ise Austin Tucker Martin adlı 21 yaşındaki bir kişinin Trump’ın Mar-a- Lago’daki güvenlik çemberini aşmasının ardından Gizli Servis ajanlarınca öldürülmesi, tehdit algısını yeniden yükseltti. Yine ağustos ayı başında Trump’ı taşıyan helikopter havadayken Ronald Reagan Havalimanı'ndaki ticari uçuşların durdurulmaması, güvenlik açığı yorumuna sebep oldu.

İRAN'DA SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda müzakereleri sürdürmek, saldırıları artırmak veya ekonomik baskıyı devam ettirmek gibi seçenekleri olduğunu söyledi. Real America's Voice programında röportaj veren Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İranlıları "zor müzakereciler" olarak nitelendiren Trump, taraflar arasında varılan bazı uzlaşıların İranlı yetkililer tarafından daha sonra kamuoyu önünde reddedildiğini savundu. İran konusunda izleyebilecekleri üç yol olduğunu vurgulayan Trump, mevcut yaklaşımlarını sürdürerek müzakereler kapsamında İran üzerindeki baskının devam etmesini sağlayabileceklerini, saldırıları önemli ölçüde artırabileceklerini veya ekonomik baskıyı daha da güçlendirebileceklerini belirtti. Trump, İran ekonomisinin "zor durumda" olduğunu, ülkede enflasyonun yüzde 300'e ulaştığını ve para birimlerinin büyük ölçüde değer kaybettiğini öne sürdü. Trump, ekonomik baskının halihazırda ABD'nin İran'a yönelik politikasının parçası olduğunu kaydetti.

İSRAİL LOBİSİ ÇOK ZAYIFLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Real America's Voice'a yaptığı açıklamada, Washington’daki İsrail lobisinin son 10-15 yılda önemli ölçüde güç kaybettiğini savundu. Trump, İsrail ve Yahudi toplumunun ABD siyasetindeki etkisine ilişkin değerlendirmesinde, geçmişte Washington’daki en güçlü siyasi lobinin İsrail yanlısı çevreler olduğunu söyledi. Trump, “Son 10, 15 yılda gördüğüm en büyük değişiklik İsrail ve Yahudi halkının başına gelenler” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, yaklaşık 20-25 yıl önce İsrail yanlısı çevrelerin Washington’da “en güçlü lobiye” sahip olduğunu belirterek, bugün siyasi dengelerin önemli ölçüde değiştiğini öne sürdü. Trump, Washington’daki siyasi tartışmanın İsrail-Filistin meselesi açısından geçirdiği dönüşümü “oldukça şaşırtıcı” olarak nitelendirdi ve daha önce buna benzer bir değişim görmediğini ifade etti.

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