İtalya’da pistte ilerleyen özel jete araba çarptı
23:31, 11/08/2026, Salı
IHA
Olay yerine acil durum ekipleri sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
İtalya’daki Milano Linate Havalimanı’da pistte ilerleyen özel jete yer hizmetlerine ait araç çarptı.
İtalya’nın Milano kentinde bulunan Milano Linate Havalimanı’da dün ilginç bir kaza yaşandı. Yer hizmetleri şirketine ait bir araç, pistte ilerleyen Hawker Beechcraft 400A tipi özel jete çarptı. Olay yerine acil durum ekipleri sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza nedeniyle Milano-Linate Havalimanı’ndaki hava trafiği yaklaşık 30 dakika süreyle geçici olarak durduruldu.
Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
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