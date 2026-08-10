Etna Yanardağı yeniden patladı: Katanya’da tüm uçuşlar durduruldu
İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinde bulunan Etna Yanardağı'nın, Voragine zirve kraterinde 6 Ağustos akşamı başlayan yoğun aktivite devam ediyor.
Devam eden volkanik hareketlilik, zirvenin üst kesiminde volkan püskürmesi ve yoğun kül bulutlarıyla kendini gösteriyor.
Ayrıca, 2.750 ve 2.360 metre rakımlarda bulunan çatlaklardan magma çıkışı aktif şekilde sürerken, 2.100 ile 1.850 metre arasında sınırlı kalan karmaşık ve birbiriyle örtüşen lav akıntıları oluşuyor.
Yoğun volkanik parçacık bulutu güney-güneydoğu yönünde ilerlerken, yetkililer havacılık için kırmızı alarm seviyesini sürdürüyor.
Havada asılı kalan kül nedeniyle havalimanı yetkilileri Katanya Uluslararası Havalimanı'na gelen tüm uçuşları geçici olarak durdurmak zorunda kalırken, güneybatı hava sahası bölümü de kapatıldı.
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