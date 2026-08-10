Suudi Arabistan'da mobilya fabrikasında yangın: 16 ölü

Esed rejiminin korkusu çocukların reflekslerine işledi: Uçak sesini duyunca kaçıştılar

Suriye'nin İdlib kentindeki Sanayi Bölgesi'nde bu sabah kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri, Esed rejiminin yıllarca sürdürdüğü hava saldırılarının bölge halkında bıraktığı korkuyu bir kez daha gözler önüne serdi. Gökyüzünden gelen uçak sesinin duyulması üzerine çalışanların bir anda bulundukları yerden uzaklaşarak saklanmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin uçak sesini duyar duymaz refleksle kaçışması dikkat çekti. Görüntünün paylaşımında, uçakların Suriye Ordusu'na ait eğitim uçakları olduğu belirtilirken, bölgede yaşayanların yıllarca rejimin hava saldırılarına maruz kalmasının bu refleksin oluşmasında etkili olduğu ifade edildi. Esed rejiminin yıllar boyunca Suriye'deki yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırıları, özellikle çocukların hafızasında derin izler bırakmıştı. İdlib'de kaydedilen görüntülerdeki birkaç saniyelik panik anı da savaşın yalnızca yıkılan binalarda değil, insanların zihninde bıraktığı korkuda da yaşamaya devam ettiğini gösterdi.