Gazze için yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Habur Sınır Kapısı'na vardı
Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak amacıyla yola çıkan "Filistin Konvoyu", Mardin'deki uğurlamanın ardından Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na vardı. Aktivistler, gümrük işlemlerinin ardından Irak ve Ürdün üzerinden Gazze'ye ilerlemeyi hedefliyor.
Mardin'e önceki gün ulaşan konvoy, bugün merkez Artuklu ilçesindeki Vali Ozan Caddesi'nden dualar ve tekbirler eşliğinde Habur Sınır Kapısı'na uğurlandı.
Konvoyu desteklemek için yol güzergahında toplanan vatandaşlar, Filistin bayrakları taşıdı, tekbir getirdi.
Konvoy, güzergahındaki Midyat ilçesinin Acırlı Mahallesi'nde de vatandaşlar tarafından Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılandı.
Konvoy, daha sonra Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.
Buradaki TIR parkında bir süre konaklayan aktivistlerden İsmail Tiryaki, basın mensuplarına, Gazze’de katliamın devam ettiğini söyledi.
"Bu misyonun tek hedefi var, Gazze'deki katliamı bitirmek"
Mehmet Demir de konvoyun Bosna Hersek'ten yola çıktığını belirterek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi durakların ardından Türkiye'ye ulaştığını söyledi.
Filistin Konvoyu Habur Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Irak'a geçiş yapacak.
Konvoy, Irak ve Ürdün üzerinden Filistin'e ulaşmayı hedefliyor.
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