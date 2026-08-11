Gazze için yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Habur Sınır Kapısı'na vardı

ABD'nin darbesi sonrası Venezuala'dan 17 yıllık adım: Küslük bitti İsrail'e kapılar açıldı

İsrail ile Venezuela, 2009’dan bu yana ilk kez konsolosluklarını karşılıklı olarak yeniden açma konusunda mutabakata vardı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Venezuelalı mevkidaşı Felix Plasencia’nın görüşmeleri sonucunda, iki ülke vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sunulmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kurulmasına karar verildi. Böylece iki ülke arasında 17 yıldır bulunmayan diplomatik temasların yeniden canlandırılması yönünde önemli bir adım atılmış oldu.