İran resti çekti: ABD kabul etmezse Hürmüz açılmayacak

ABD'nin İran'a yönelik savaşı bitirmesi ve dondurulmuş mal varlıklarını serbest bırakması gerektiğini vurgulayan Rızai, Lübnan ve Gazze başta olmak üzere bölgedeki çatışmaların da sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Rızai, Tahran yönetiminin diğer taleplerinin de ara bulucular vasıtasıyla ABD tarafına iletildiğini aktardı.