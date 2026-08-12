Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 885'e çıktı

Orman yürüdü geldi

Hindistan’ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 26 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı, 4 kişi ise kayboldu. Kerala’nın kuzeyinde 1 Ağustos’tan beri devam eden şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Birçok evin sular altında kaldığı bölgede sel suları henüz çekilmedi.