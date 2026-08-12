Güneş tutulması Avrupa'yı vuracak: Elektrik fiyatları fırlayacak
Avrupa'da bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek güneş tutulması sırasında elektrik fiyatlarının megavatsaat başına 460 avro seviyesine çıkması bekleniyor.
Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Birliği (ENTSO-E) verilerine göre, Avrupa elektrik piyasalarında fiyatların özellikle tutulmanın etkili olacağı 19.00-20.00 saatlerinde yükselmesi bekleniyor.
Güneş enerjisi üretiminin gün içinde azalmasıyla elektrik piyasalarında fiyatların yükselmesi beklenirken, aynı zamanda akşam saatlerinde elektrik talebinin de yüksek seyretmesinin beklenmesi fiyat hareketini destekliyor.
ENTSO-E'ye göre, 12 Ağustos'taki güneş tutulmasının açık gökyüzü koşullarında Avrupa'nın PV elektrik üretiminde 9,7 gigavata kadar geçici düşüşe yol açması bekleniyor. Üretimdeki hızlı ancak öngörülebilir değişimin Orta Avrupa Yaz Saatiyle 19.15-21.30 arasında gerçekleşeceği, etkinin özellikle İspanya ve Almanya'da belirginleşeceği öngörülüyor.
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