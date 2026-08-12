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İstanbullular temmuzda en çok bunları tüketti: İşte halin zirvesindekiler

İstanbullular temmuzda en çok bunları tüketti: İşte halin zirvesindekiler

14:40, 12/08/2026, Çarşamba
AA
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İstanbullular temmuzda en çok bunları tüketti: İşte halin zirvesindekiler
Karpuz

İstanbul'un meyve ve sebze hallerindeki satış rakamlarına göre, temmuz ayında kentte 23 bin 97 ton karpuz satıldı. Meyve tüketiminde ilk sırada yer alan karpuzu, kiraz, kavun, muz, şeftali ve nektarin izlerken, sebzede ise domatesi, salatalık, patates, biber, patlıcan ve kuru soğan takip etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı.

Buna göre, Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde temmuzda 30'u meyve, 46'sı sebze olmak üzere toplam 76 çeşit ürün satıldı.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 30'u meyve ve 45'i sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün satışa sunuldu.

Bayrampaşa'daki halde temmuzda satış için getirilen 206 bin 348 ton ürünün 83 bin 262 tonunu meyve, 123 bin 86 tonunu da sebze oluşturdu.

Ataşehir'deki hale ise geçen ay getirilen 61 bin 864 ton ürünün 24 bin 991 tonu meyveden, 36 bin 873 tonu da sebzeden oluştu.

İki halde geçen ay 108 bin 253 ton meyve ve 159 bin 959 ton sebze olmak üzere toplam 268 bin 212 ton ürün satışa sunuldu.

Karpuz 15,31 lira, domates 52,81 liradan satıldı

Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların temmuzda tercih ettiği meyveler arasında karpuz, sebzelerde ise domates başı çekti.

Her iki halde toplamda 23 bin 97 ton karpuz, 49 bin 273 ton domates satıldı.

Karpuzu 15 bin 713 tonla kiraz, 15 bin 538 tonla kavun, 7 bin 326 tonla muz, 6 bin 907 tonla şeftali, 6 bin 652 tonla nektarin, 5 bin 713 tonla limon, 5 bin 357 tonla üzüm, 5 bin 171 tonla kayısı ve 4 bin 716 tonla erik takip etti.

Domatesi ise 19 bin 83 tonla salatalık, 15 bin 201 tonla patates, 14 bin 439 tonla biber, 10 bin 346 tonla patlıcan, 8 bin 636 tonla kuru soğan, 6 bin 94 tonla mısır, 5 bin 954 tonla fasulye, 4 bin 426 tonla havuç ve 4 bin 248 tonla kabak izledi.

Halde bir kilogram karpuz ortalama 15,31, kiraz 87,81, kavun 25,25, muz 66,57, şeftali 50,94, nektarin 63,75, limon 72,50, üzüm 66,56, kayısı 85,94 ve erik 67,56 liraya alıcı buldu.

Domatesin kilogramı ise ortalama 52,81, salatalık 21,09, patates 38,75, biber 67,42, patlıcan 34,07, kuru soğan 50,38, mısır 19,75, fasulye 81,88, havuç 23,66 ve kabak 32,50 liradan satıldı.

En pahalı ürün 195 lirayla nar

Meyve ve sebze hallerinde temmuz ayında satılan en pahalı ürün kilogramı 195 lirayla nar oldu.

Narı 192,50 lirayla dut, 184,69 lirayla incir, 165,94 lirayla bamya, 146,56 lirayla mantar, 141,88 lirayla kuru sarımsak, 127,50 lirayla kızılcık, 121,88 lirayla asma yaprağı, 116,25 lirayla kivi ve 113,75 lirayla çilek takip etti.


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Başlıklar :İbbmeyvesebze
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