Suriye sınırında çıkan yangına hızlı müdahale: Tüm ekipler seferber oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas açıklama yaptı: Filistin'e destek tüm insanlığın ortak sorumluluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Filistin'e desteğin tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu hükümetinin amacı Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Bunda başarılı olamayacaklar" dedi.