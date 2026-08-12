Üretim 7 milyon tonu aşacak: Dev proje ekonomiye yıllık 43 milyar lira katkı sağlayacak

'Artık silahla değil üretimle anılacak'





Süreçle birlikte sadece silahların susmayacağını, yatırımcının da önünü daha rahat görebileceğini kaydeden Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

“Bu süreç sadece silahların susması değildir. Yatırımcının önünü daha rahat görebilmesidir. Çiftçinin toprağına daha fazla güvenle yatırım yapabilmesidir. Gençlerimizin kendi memleketlerinde gelecek kurabilmesidir. Dağların altında tünellerin, ovalarda traktörlerin, fabrikalarda makinelerin çalışmasıdır. Kısacası, kalkınmanın önündeki engellerin kalkmasıdır. Bugün burada, bunun en somut örneklerinden birini görüyoruz. Yıllarca güvenlik başlığıyla anılan bu coğrafya, artık daha fazla üretimle, daha fazla yatırımla ve daha fazla refahla anılacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bu sürecin kararlı bir şekilde ilerlemesi için ortaya koydukları irade dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı arz ediyorum. Sürece katkı veren Gazi Meclis'imizin milletvekillerine ve siyasi partilerimize teşekkür ediyorum. Kanunun 467 milletvekilinin oyuyla geçmiş olması, bu sonucun bir Türkiye uzlaşısı olduğunu ve artık bir devlet politikası haline geldiğini de göstermektedir. Bir kez daha güçlü şekilde ifade etmek isterim ki, Türkiye’nin huzur ve güven ortamı güçlendikçe, bizim yatırım ve üretim irademiz de güçlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu toprakların her karışına eser kazandırmaya, üretimi büyütmeye ve milletimizin refahını artırmaya devam edeceğiz.”