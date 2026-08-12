Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde kırmızı bayrak çekilecek: Yasak yarın başlıyor
17:43, 12/08/2026, Çarşamba
AA
Kandıra’da yarın deniz yasağı kararı alındı.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyardı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişlere yasak getirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yarın ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde yarın denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.
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