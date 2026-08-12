Haber peşindeydi saldırıya uğradı: Muhabir kanlar içinde kaldı
00:42, 12/08/2026, Çarşamba
IHA
Saldırganlar olay yerinden kaçarken muhabir iki kişiden şikayetçi oldu.
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili haber yapmak için bölgeye giden muhabir Tayyar Öztoprak, iki kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Olayı anlamaya çalıştığı sırada saldırıya uğrayan Öztoprak’ın yüzü kanlar içinde kaldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan muhabir iki kişiden şikayetçi oldu.
Kocaeli’de haber için gittiği olay yerinde iki şahsın saldırısına uğrayan muhabir yaralandı.
Olay, D100 Karayolu Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu’nda bir kişinin öldüğü haberini alan muhabir Tayyar Öztoprak, görevini yapmak için bölgeye gitti.
Saldırganlar kaçtı
Olayı anlamaya çalıştığı esnada muhabir, iki kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken, yüzü kanlar içinde kalan muhabir olayı gerçekleştiren 2 kişiden şikayetçi oldu.
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Başlıklar :KocaeliKaramürselSaldırı
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