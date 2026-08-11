Kocaeli’de yangın paniği: 30 dönüm yandı, ekipler ve köylüler seferber oldu

Haber peşindeydi saldırıya uğradı: Muhabir kanlar içinde kaldı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili haber yapmak için bölgeye giden muhabir Tayyar Öztoprak, iki kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Olayı anlamaya çalıştığı sırada saldırıya uğrayan Öztoprak’ın yüzü kanlar içinde kaldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan muhabir iki kişiden şikayetçi oldu.