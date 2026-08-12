Zonguldak'ta denize girişler 4 gün yasaklandı

Gökgöl Mağarası’na ziyaretçi akını: İlk 6 ayda 36 bin 500 kişi gezdi

Zonguldak’ın önemli turizm destinasyonlarından biri olan doğa harikası Gökgöl Mağarası, ziyaretçi sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Şehir merkezine olan yakınlığı ve atmosferiyle dikkat çeken mağarayı, yılın ilk altı ayında toplam 36 bin 500 kişi ziyaret etti.