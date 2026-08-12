Zonguldak'ta denize girişler 4 gün yasaklandı
Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle kent genelinde denize girişler 13-16 Ağustos tarihleri arasında yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta kent genelinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri önemli rica olunur" ifadelerine yer verildi.
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