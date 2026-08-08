Yan yola düşüp TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Uzman isim uyardı: Marmara’da sarsıntılar batıdan doğuya doğru ilerliyor, fay 7 üzeri deprem üretebilir

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden (BEUN) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, İstanbul'u da etkilemesi beklenen büyük Marmara depremine 7.5 büyüklüğünde olacakmış gibi hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. Marmara Denizi’ndeki fay hatlarında batıdan doğuya doğru enerji aktarımı olduğunu ifade eden Kutoğlu, “Buradan yola çıkarak Alman bilim adamları diyor ki, 'Marmara Denizi içerisinde depremlerin batıdan doğuya doğru bir göç karakteristiği var.' Dolayısıyla bu iddiaya göre bu teori gerçekleşirse, batıdan doğuya doğru deprem mekanizması, kırmızı segmente doğru ilerliyor. İddia edildiği gibi o fay kilitliyse buradaki fay bile 7’den büyük bir deprem üretebilir” dedi.