Sakarya’da denize girmek yasaklandı: 3 ilçede kırmızı bayrak çekildi
13:58, 10/08/2026, Pazartesi
DHA
Kaynarca, Kocaali ve Karasu sahillerindeki plajlara kırmızı bayrak çekildi.
Sakarya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaynarca, Kocaali ve Karasu sahillerinde denize girmek yasaklandı.
Kentin sahil ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denizlere girmek yasaklandı.
Kaynarca, Kocaali ve Karasu sahillerindeki plajlara kırmızı bayrak çekildi.
Cankurtaranlar plaja gelenleri denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
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