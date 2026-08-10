Sakarya’da denize girmek yasaklandı: 3 ilçede kırmızı bayrak çekildi

Kayalıklarda tesadüfen buldu altından daha değerli çıktı: Fiyatı 8500 liraya ulaşıyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde doğanın zorlu şartlarına meydan okuyan bir vatandaş, sarp kayalıkların arasına gizlenmiş adeta servet değerinde bir doğa mucizesine tanıklık etti. Kırbulak köyü kırsalında Bayram Özdoğan, arıların ulaşılamaz noktalara ilmek ilmek işlediği tamamen doğal kaya balını keşfederek o eşsiz anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Kilogram fiyatı kalitesine ve doğallığına göre 8 bin 500 liraya kadar alıcı bulabilen ve az bulunurluğuyla standart balları geride bırakan bu yabani şifa kaynağı, bölgenin el değmemiş zengin ekosistemini bir kez daha gözler önüne sererek büyük ilgi topladı.