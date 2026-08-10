Yasak dinlemediler: Dalgalar 3 kişiyi sürükledi korku dolu anlar kamerada

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yapılan uyarılara rağmen denize giren 3 kişi, dalgalara kapılarak ölüm kalım mücadelesi verdi. 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, denizde kaybolan 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen hayatını kaybetti.

'DENİZE GİRMEK YASAKTIR’ UYARISI YAPILMIŞTI

Samandağ Kaymakamlığı, bölgede beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşları önceden uyardı. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Denize girmek yasaktır” denilerek, denize girmenin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olduğu belirtildi. Ancak uyarılara rağmen Çevlik Sahili’nde denize giren 3 kişi, kısa süre sonra şiddetli dalgaların arasında kaldı.

2 KİŞİ KURTARILDI, 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAYBOLDU

Dalgalara kapılan 3 kişiden 2’si ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen ise denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Himyen’in cansız bedenine ulaştı. Denizden çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CAN PAZARI KAMERADA

Denize giren 3 kişinin dev dalgalar arasında hayatta kalma mücadelesi ise çevrede bulunanlar tarafından görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde, dalgaların arasında sürüklenen kişilerin kurtulmaya çalıştığı, çevredekilerin ise yaşananları korku içinde izlediği görüldü.