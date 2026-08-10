Çalılıkların arasında mahsur kaldı imdadına itfaiye yetişti
Sakarya'da yoğun çalılıkların arasında sıkışarak mahsur kalan balıkçıl kuşu, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, çevrede bulunan vatandaşların çalılıkların arasında hareket etmekte zorlanan bir balıkçıl kuşunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Kuşun sıkıştığı yerden çıkamadığını gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yoğun çalılıkların arasına girerek kuşa zarar vermeden kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin dikkatli müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan balıkçıl kuşunun yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kurtarılan kuş, gerekli kontrollerinin ve müdahalelerinin yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılması için veteriner ekiplerine teslim edildi.
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