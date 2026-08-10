Kayseri'de yolda kalp krizi geçirdi: Ekipler kurtarmak için zamanla yarıştı

Kayseri'de kaza sonrası duygulandıran diyalog: 'Başkanım bana kızdın mı?'

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde belediyeye ait arazözün devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü Yaşar Tuzcu ile kaza yerine gelen Belediye Başkanı Osman Koç arasında geçen diyalog, olayın önüne geçti. Kaza, dün öğle saatlerinde Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Tuzcu'nun kullandığı belediyeye ait arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta sıkışan Tuzcu için bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. "Bana kızıyor musun başkanım?" Kaza haberini alarak olay yerine gelen Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, araçta sıkışan Tuzcu'nun sağlık durumunu sordu. Koç'un "Var mı ağrıyan yerin?" sorusuna Tuzcu, "Sağ bacağım başkanım" diye cevap verdi. Ardından kazanın şaşkınlığı ve endişesi içindeki Tuzcu, başkana "Sen bana kızıyor musun?" diye sordu. Koç ise çocukluk arkadaşına, "Ben sana hiç kızmam, sen benim çocukluk arkadaşımsın" sözleriyle karşılık verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Tuzcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Tuzcu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.