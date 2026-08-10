Kayseri'de kaza sonrası duygulandıran diyalog: 'Başkanım bana kızdın mı?'

Kayseri'de yolda kalp krizi geçirdi: Ekipler kurtarmak için zamanla yarıştı

Kayseri'nin Develi ilçesinde ilçe meydanında yürüdüğü sırada aniden fenalaşarak yere yığılan vatandaş için sağlık ekipleri seferber oldu. Edinilen bilgiye göre olay, ilçe meydanında meydana geldi. Çay bahçesine doğru yürüyen bir vatandaş, bir anda rahatsızlanarak yere düştü. Durumu gören çevredekiler, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde bulunan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan değerlendirmede kalp krizi geçirdiği belirlenen vatandaş, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.