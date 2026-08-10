DMM’den TBMM Genel Kurulu’na getirilen Terörsüz Türkiye çerçeve yasasının tarihine yönelik açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması’nın yıl dönümünde TBMM Genel Kurulu’na getirildiği’ yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Meclisimiz, Sevr dayatmasını yırtıp atan, Milli Mücadele’yi zafere ulaştıran birlik ve beraberliğimizin nişanesi; millet iradesinin tecelligahıdır. TBMM’nin çalışma takvimi de anayasal usuller ve yasama süreçleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu süreçlerin, art niyetli sembolik eşleştirmelerle ilişkilendirilmeye çalışılması, toplumun sarsılmaz bütünleşmesini ve kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen açık bir provokasyondur. Yüz yıl önce emperyalist dayatmalara karşı tek yürek olan aziz milletimiz, bugün de Terörsüz Türkiye hedefi etrafında kenetlenmiş; dayanışmasını her alanda pekiştirmeye kararlılıkla devam etmektedir. Söz konusu kanun teklifi iç cephemizin tahkim edilmesini, milli dayanışmamızın daha da perçinlenmesini amaçlayan tarihi bir adımdır. Bin yıllık kardeşliğimizi, ortak geleceğimizi ve milli birlikteliğimizi hedef alan bu tür fitne odaklarına karşı vatandaşlarımızın hassas olması; asılsız iddialara itibar etmeyerek yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması büyük önem taşımaktadır."

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