Kanallardaki mikroplastikler Akdeniz’e ilerliyor: Bakanlık kanallardan örnek topladı

Adana ve Mersin’deki geri dönüşüm tesislerinin Avrupa’dan ithal ettiği plastik atıkların parçalanması ve Akdeniz’e karışmasından kaynaklı mikroplastik kirliliği, son günlerde Antalya sahillerine kadar geldi.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise Akdeniz Bölgesi’nde kıyı ve denizlerde mikroplastik atıkları görülmesi sonrası denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık, 1 Temmuz’dan itibaren Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Muğla’da Atıksu Arıtma Tesisi ve Plastik Geri Dönüşüm tesislerinde yaptığı 604 denetimde 19 tesisin faaliyetlerini durdurdu.





52 tesise ise 118 milyon 211 bin TL idari para cezası uygulandı.