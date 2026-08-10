Anasayfa
Gündem
Adana
Kanallardaki mikroplastikler Akdeniz’e ilerliyor: Bakanlık kanallardan örnek topladı

Kanallardaki mikroplastikler Akdeniz’e ilerliyor: Bakanlık kanallardan örnek topladı

14:36, 10/08/2026, Pazartesi
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kanallardaki mikroplastikler Akdeniz’e ilerliyor: Bakanlık kanallardan örnek topladı

Akdeniz kıyılarında bu yaz denizi kaplayan plastik atıklar, ciddi bir sorun haline gelirken Adana’daki tarımsal drenaj kanallarındaki mikroplastikler dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelleri bölgeden örnek alırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi, "52 tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyetten men ettik. Çevrede bırakılan katı atıkların zamanla kanallara karışıyor. Burası tarım bölgesi. Bunun önüne geçilmeli" dedi.

Adana ve Mersin’deki geri dönüşüm tesislerinin Avrupa’dan ithal ettiği plastik atıkların parçalanması ve Akdeniz’e karışmasından kaynaklı mikroplastik kirliliği, son günlerde Antalya sahillerine kadar geldi.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise Akdeniz Bölgesi’nde kıyı ve denizlerde mikroplastik atıkları görülmesi sonrası denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık, 1 Temmuz’dan itibaren Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Muğla’da Atıksu Arıtma Tesisi ve Plastik Geri Dönüşüm tesislerinde yaptığı 604 denetimde 19 tesisin faaliyetlerini durdurdu.


52 tesise ise 118 milyon 211 bin TL idari para cezası uygulandı.

Adana ve Mersin’deki geri dönüşüm tesislerinin Avrupa’dan ithal ettiği plastik atıkların parçalanması ve Akdeniz’e karışmasından kaynaklı mikroplastik kirliliği, son günlerde Antalya sahillerine kadar geldi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise Akdeniz Bölgesi’nde kıyı ve denizlerde mikroplastik atıkları görülmesi sonrası denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık, 1 Temmuz’dan itibaren Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Muğla’da Atıksu Arıtma Tesisi ve Plastik Geri Dönüşüm tesislerinde yaptığı 604 denetimde 19 tesisin faaliyetlerini durdurdu.52 tesise ise 118 milyon 211 bin TL idari para cezası uygulandı.

Mikroplastik yoğunluğu görüntülendi


Öte yandan Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki Gölbaşı Mahallesi’nde bulunan Seyhan Nehri TD-8 ile TD-0 kanallarının birleşim noktasındaki mikroplastik yoğunluğu ise dikkat çekti. Bu kanallardaki mikroplastiklerin akıntıyla birlikte Akdeniz’e kadar gittiği, oradan da diğer illere ulaştığı öğrenildi.

Mikroplastik yoğunluğu görüntülendiÖte yandan Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki Gölbaşı Mahallesi’nde bulunan Seyhan Nehri TD-8 ile TD-0 kanallarının birleşim noktasındaki mikroplastik yoğunluğu ise dikkat çekti. Bu kanallardaki mikroplastiklerin akıntıyla birlikte Akdeniz’e kadar gittiği, oradan da diğer illere ulaştığı öğrenildi.

Bölgede denetim yapıldı


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, sudan örnek alarak analiz edecek ve mikroplastiğin sudaki oranı ve zararları ortaya çıkacak.


Bölgede incelemeler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ekmekci, mikroplastik ve plastik atıklarla ilgili saha çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, mobil atık su laboratuvarının da bölgede analiz çalışması gerçekleştireceğini söyledi.


2021 yılından bu yana plastik ve geri dönüşüm tesislerine yönelik Türkiye genelinde 43 bin 96 denetim gerçekleştirildiğini aktaran Ekmekci, "2 bin 866 denetim sonucunda 2 milyar 300 milyon TL ceza yazdık, 322 faaliyeti de durdurduk" dedi.

Bölgede denetim yapıldıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, sudan örnek alarak analiz edecek ve mikroplastiğin sudaki oranı ve zararları ortaya çıkacak.Bölgede incelemeler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ekmekci, mikroplastik ve plastik atıklarla ilgili saha çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, mobil atık su laboratuvarının da bölgede analiz çalışması gerçekleştireceğini söyledi.2021 yılından bu yana plastik ve geri dönüşüm tesislerine yönelik Türkiye genelinde 43 bin 96 denetim gerçekleştirildiğini aktaran Ekmekci, "2 bin 866 denetim sonucunda 2 milyar 300 milyon TL ceza yazdık, 322 faaliyeti de durdurduk" dedi.

"19 tesisi faaliyetten men ettik"


Akdeniz’e akan nehirlerle ilgili Adana, Antalya, Muğla, Gaziantep ve Mersin’de 1 Temmuz itibarıyla 604 denetim gerçekleştirildiğini belirten Ekmekci, "52 tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyetten men ettik. Adana bazında değerlendirecek olursak 105 tesisle ilgili çalışma yaptık. 11 tesise işlem uyguladık, 11 tesise 25 milyon 850 bin lira ceza kestik. 5 tesisi faaliyetten men ettik" diye konuştu.

"19 tesisi faaliyetten men ettik"Akdeniz’e akan nehirlerle ilgili Adana, Antalya, Muğla, Gaziantep ve Mersin’de 1 Temmuz itibarıyla 604 denetim gerçekleştirildiğini belirten Ekmekci, "52 tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyetten men ettik. Adana bazında değerlendirecek olursak 105 tesisle ilgili çalışma yaptık. 11 tesise işlem uyguladık, 11 tesise 25 milyon 850 bin lira ceza kestik. 5 tesisi faaliyetten men ettik" diye konuştu.

"Plastikler arıtılmadan doğaya bırakılırsa denize ulaşacak"


TD-7 kanalında yüzeyde görülebilen mikroplastik kirliliğine dikkat çeken Fatih Ekmekci, Seyhan Arıtma Tesisi’nin by-pass hattından da yoğun şekilde mikroplastik kirliliğinin görülebildiğini söyledi.


Ekmekci, "Burada bir gerçeklikle yüzleşmemiz gerekiyor. Yerel yönetimler bu anlamda atık su ve kanalizasyon hattıyla ilgili çalışmalarını düzenli bir şekilde uygulamazsa, atık su arıtma tesisleri düzenli çalışmazsa ve by-pass niteliğinde plastikler arıtılmadan doğaya bırakılırsa sonuç şu an gördüğünüz üzere bu şekilde denize ulaşacak şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"Plastikler arıtılmadan doğaya bırakılırsa denize ulaşacak"TD-7 kanalında yüzeyde görülebilen mikroplastik kirliliğine dikkat çeken Fatih Ekmekci, Seyhan Arıtma Tesisi’nin by-pass hattından da yoğun şekilde mikroplastik kirliliğinin görülebildiğini söyledi. Ekmekci, "Burada bir gerçeklikle yüzleşmemiz gerekiyor. Yerel yönetimler bu anlamda atık su ve kanalizasyon hattıyla ilgili çalışmalarını düzenli bir şekilde uygulamazsa, atık su arıtma tesisleri düzenli çalışmazsa ve by-pass niteliğinde plastikler arıtılmadan doğaya bırakılırsa sonuç şu an gördüğünüz üzere bu şekilde denize ulaşacak şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"ODTÜ ile birlikte konuyu çalışıyoruz"


Kanalizasyon hatlarının temizliğinin ve arıtma tesislerinin düzenli çalışmasının önemine vurgu yapan Ekmekci, çalışmaların sürekli şekilde devam ettirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:


"Bu yıl yağışların da fazla olması nedeniyle kanallarda biriken mikroplastikler suyun yoğunluğuyla birlikte kütlesel olarak harekete geçti. Bu, bizim tabir ettiğimiz şekilde bir nevi kusma. Bir şekilde Akdeniz’e ilk defa bu tüm kirlilik kusmuş oldu. Bu da ilk etapta Akdeniz’e ulaşmış oldu. Türkiye genelinde 428 noktada deniz izleme çalışması yürütülüyor. Akdeniz’e özel olarak 10 sabit noktada mikroplastik ve plastik atıklar inceleniyor. Taşucu Limanı’ndan Antalya’ya kadar halihazırda bu işi verdiğimiz yüklenici ODTÜ ile birlikte konuyu çalışıyoruz. ODTÜ’nün gemisi bakanlıkla birlikte bu çalışmaları yürütüyor."


ODTÜ tarafından yapılan ilk tespitlerde Taşucu Limanı’ndan Antalya kıyıları eksenine kadar yüzeysel olarak mikroplastik kirliliğinin bulunduğunun belirlendiğini aktaran Ekmekci, söz konusu kirliliğin mevsim şartlarıyla bağlantılı olduğunun ifade edildiğini söyledi. Ekmekci, değerlendirmelerin yıllık raporlarla kamuoyuna bildirildiğini kaydetti.

"ODTÜ ile birlikte konuyu çalışıyoruz"Kanalizasyon hatlarının temizliğinin ve arıtma tesislerinin düzenli çalışmasının önemine vurgu yapan Ekmekci, çalışmaların sürekli şekilde devam ettirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:"Bu yıl yağışların da fazla olması nedeniyle kanallarda biriken mikroplastikler suyun yoğunluğuyla birlikte kütlesel olarak harekete geçti. Bu, bizim tabir ettiğimiz şekilde bir nevi kusma. Bir şekilde Akdeniz’e ilk defa bu tüm kirlilik kusmuş oldu. Bu da ilk etapta Akdeniz’e ulaşmış oldu. Türkiye genelinde 428 noktada deniz izleme çalışması yürütülüyor. Akdeniz’e özel olarak 10 sabit noktada mikroplastik ve plastik atıklar inceleniyor. Taşucu Limanı’ndan Antalya’ya kadar halihazırda bu işi verdiğimiz yüklenici ODTÜ ile birlikte konuyu çalışıyoruz. ODTÜ’nün gemisi bakanlıkla birlikte bu çalışmaları yürütüyor."ODTÜ tarafından yapılan ilk tespitlerde Taşucu Limanı’ndan Antalya kıyıları eksenine kadar yüzeysel olarak mikroplastik kirliliğinin bulunduğunun belirlendiğini aktaran Ekmekci, söz konusu kirliliğin mevsim şartlarıyla bağlantılı olduğunun ifade edildiğini söyledi. Ekmekci, değerlendirmelerin yıllık raporlarla kamuoyuna bildirildiğini kaydetti.

"Gerekli olursa kapatırız"


Çevreyi kirleten işletmelere müsaade etmeyeceklerini de vurgulayan Ekmekci, "Ancak çevreyi kirleten, havayı, suyu ve Mavi Vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Çevre Kanunu’nun bize vermiş olduğu yetkiyi en iyi şekilde kullanacağız. Gerekli olursa kapatırız. Hiçbir zaman bu işin arkasında kimse ‘Bu işi devam ettireyim’ diye düşünmesin. Biz bunun net anlamda arkasındayız" diye konuştu.


Mikroplastiklerin tarımsal sulama ve içme suyu açısından oluşturabileceği riske ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ekmekci, doğadaki her unsurun belirli limitleri bulunduğunu belirterek, "Her şeyin fazlası zarar. Bunların hepsinin limitleri var. Şu an Çukurova tarım bölgesi. Bu kanallar aslında normalde drenaj kanalı. Yani burada biz bu kanallara şu an kanalizasyon vazifesi yüklemiş durumdayız. Aslında bizim en büyük sıkıntımız bu" dedi.

"Gerekli olursa kapatırız"Çevreyi kirleten işletmelere müsaade etmeyeceklerini de vurgulayan Ekmekci, "Ancak çevreyi kirleten, havayı, suyu ve Mavi Vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Çevre Kanunu’nun bize vermiş olduğu yetkiyi en iyi şekilde kullanacağız. Gerekli olursa kapatırız. Hiçbir zaman bu işin arkasında kimse ‘Bu işi devam ettireyim’ diye düşünmesin. Biz bunun net anlamda arkasındayız" diye konuştu.Mikroplastiklerin tarımsal sulama ve içme suyu açısından oluşturabileceği riske ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ekmekci, doğadaki her unsurun belirli limitleri bulunduğunu belirterek, "Her şeyin fazlası zarar. Bunların hepsinin limitleri var. Şu an Çukurova tarım bölgesi. Bu kanallar aslında normalde drenaj kanalı. Yani burada biz bu kanallara şu an kanalizasyon vazifesi yüklemiş durumdayız. Aslında bizim en büyük sıkıntımız bu" dedi.

Yerel idarelerin görevlerini düzenli şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Ekmekci, arıtma tesislerinin çalıştırılması ve katı atıkların düzenli şekilde toplanmasının önemine dikkat çekti. Ekmekci, yollarda ve çevrede bırakılan katı atıkların zamanla kanallara karıştığını belirterek, bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.


Söz konusu kanalın DSİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan bir hat olduğunu belirten Ekmekci, buradaki kirliliğin tarımsal faaliyetleri de etkilediğini ve bu konuda çalışmaların düzenli şekilde yürütülmesi gerektiğini de belirtti.

Yerel idarelerin görevlerini düzenli şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Ekmekci, arıtma tesislerinin çalıştırılması ve katı atıkların düzenli şekilde toplanmasının önemine dikkat çekti. Ekmekci, yollarda ve çevrede bırakılan katı atıkların zamanla kanallara karıştığını belirterek, bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.Söz konusu kanalın DSİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan bir hat olduğunu belirten Ekmekci, buradaki kirliliğin tarımsal faaliyetleri de etkilediğini ve bu konuda çalışmaların düzenli şekilde yürütülmesi gerektiğini de belirtti.
Başlıklar :Fatih EkmekçiAdanaMikroplastik
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026