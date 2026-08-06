Adana'da akılalmaz hırsızlık: Kalp cihazını çalan zanlı tutuklandı

"Herhangi bir olayda sağlık komuta kontrol merkezine anında gerekli bildirimler yapılmaktadır. Bir gün kime ve ne zaman lazım olacağı bilinmeyen ancak hayat kurtarıcı olan, devletimizin imkanlarıyla ASELSAN'ın kendi mühendisleri tarafından üretilen bu önemli cihazın, vatandaşlarımızca kendi malları gibi korunmasını arzu ederiz."