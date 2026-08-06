Adana'da akılalmaz hırsızlık: Kalp cihazını çalan zanlı tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesindeki parkta ani kalp durmalarına müdahale için yerleştirilen OED cihazını çalan zanlı polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Evinde bulunan yerli üretim cihaz yeniden parka monte edildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ani kalp durmalarında kullanılmak üzere bir parka yerleştirilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazını çalan zanlı tutuklandı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temmuz ayında İsmet İnönü Parkı'na yerleştirilen OED cihazı 4 Ağustos'ta çalındı.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla OED cihazını çaldığı tespit edilen şüpheli H.K'yi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin evinde bulunan OED cihazı, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yeniden İsmet İnönü Parkı'ndaki eski yerine monte edildi.
"Korunmasını arzu ederiz"
Adana Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan, ani kalp durması vakalarında ilk müdahale için kullanılan cihazın kısa sürede bulunarak yeniden hizmete alınmasının sevindirici olduğunu belirtti.
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