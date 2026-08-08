İçme suyu projesinde göçük: Bir işçi hayatını kaybetti biri ağır yaralı
13:18, 08/08/2026, Cumartesi
IHA
5 işçinin göçük altında kaldığı öğrenilirken AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamındaki çalışmalar sırasında göçük altında kalan 5 işçiden 3’ü kendi imkanlarıyla çıkarken 1’i ağır yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan 1 işçi ise hayatını kaybetti.
Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında ekipler İmamoğlu ilçesine bağlı Musullu Mahallesinde boru döşeme çalışmaları gerçekleştirdiği sırada göçük meydana geldi. 5 işçinin göçük altında kaldığı öğrenilirken AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Göçük altında kalan 5 işçiden 3’ü kendi imkanlarıyla çıkarken 1’i ağır yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan 1 işçi ise hayatını kaybetti.
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Başlıklar :adanai̇mamoğlumusullu mahallesi
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