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17 milyon lirayı 20 günde harcadılar: 95 yaşındaki kadının serveti aileyi karıştırdı

17 milyon lirayı 20 günde harcadılar: 95 yaşındaki kadının serveti aileyi karıştırdı

15:58, 07/08/2026, Cuma
IHA
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17 milyon lirayı 20 günde harcadılar: 95 yaşındaki kadının serveti aileyi karıştırdı
95 yaşındaki kadının torunu ve kızından arsa tuzağı.

Adana’da yaşayan 95 yaşındaki Türkan İşbilir, torunu ve kızı tarafından babasından miras kalan arsasının zorla satıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Yaşlı kadın, torunu ve kızının önce arsaya 10 daire verecekler diyerek kendisini kandırdığını, tapuda ise 17 milyon liraya satıldığını belirterek, "O arsa babamdan miras kaldı, ben yıllardır aç kaldım, susuz kaldım ama bir karış yerini satmadım. Evlat neden böyle, paranın 13 milyonu 20 günde harcanmış" dedi. Yaşlı kadının hesaplarına tedbir kararı konulurken taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.

Adana’da yaşayan 5 çocuk sahibi 95 yaşındaki Türkan İşbilir’in torunu G.K., iddiaya göre, geçtiğimiz Mayıs ayında anneannesinin yanına gelerek, "Anneanne, senin Şambayadı Mahallesi’ndeki arsanı bir müteahhit 10 daire karşılığında alacak. Gel bunu satalım" dedi. Yaşlı kadın ise bu teklifi kabul etmedi. Ancak 15 Mayıs’ta G.K., teyzesi E.E. ile birlikte tekrar anneannesinin yanına gelerek, anneannesini 10 daire karşılığında arsayı satmaya ikna etti ve iğne yapıp yaşlı kadını önce hastaneye götürüp akıl sağlığı raporu aldırdı, ardından da anneannesini tapuya götürdü ve arsanın İ.Ö. isimli bir şahsa satılmasını sağladı.

10 daire yerine 17 milyon lira aldılar

İmzalar atıldıktan sonra İ.Ö., yaşlı kadına bir miktar nakit para verdi, daha sonrada kalan kısmı yaşlı kadının emekli maaşını aldığı banka hesabına yolladı. Bunun üzerine Türkan İşbilir, torununa, "Hani 10 daire alacaktık, bu para nereden çıktı" diye sordu. Ancak iddiaya göre yine torunu ve kızı, yaşlı kadına, "Daireyi iptal ettik, para aldık" diye cevap verip, para dolu poşeti aldı. Daha sonra torunu ve kızı, yaşlı kadını evine götürüp, önce emekli maaşını çektiği banka kartına el koydu, ardından da mobil bankacılığı kendi telefonlarında aktive edip evden ayrıldı.

17 milyonun 13 milyonu harcandı

2 evladı geçmiş yıllarda hayatını kaybeden, 2 evladı da engelli olan yaşlı kadın, cep telefonu da kullanmayı bilmediği için bu durumu kimseye anlatamadı. Bu sürede torunu G.K. ve kızı E.E., 17 milyon liranın 13 milyonunu yaklaşık 20 gün içerisinde internetten alışveriş, kuyumcudan altın, tekel bayisinden alışveriş ve teknoloji şirketlerinden çeşitli ürünler alarak harcadı.

Diğer torunu dolandırıcılığı ortaya çıkardı

Kurban Bayramı’nda ise Türkan İşbilir’in vefat eden çocuklarından olan torunları Cemile Akkanat ve ağabeyi Cengiz Akkanat, anneannelerini ziyarete geldiğinde, yaşlı kadın yaşadıklarını torunlarına anlattı. Bunun üzerine Cemile Akkanat, teyzesi E.E. ve kuzeni G.K.’ya neden böyle yaptıklarını sorunca darp edildi.

Avukat tutup şikayetçi oldular

Kurban Bayramı’ndan sonra anneannelerini yanlarına alarak önce avukat tutan aile, daha sonra savcılığa gidip E.E. ve G.K.’dan şikayetçi oldu. Adli tatil öncesi ilk olarak Türkan İşbilir’in banka hesabına tedbir kararı konuldu. Şu anda taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.

"Beni kandırdılar, malımda canımda gitti"

Türkan İşbilir, "Torunum olay günü yanıma geldi. Geldiler, 2 tane iğne yaparak ağlata ağlata beni önce hastaneye oradan da tapuya götürdüler. Tapuda parmak bastım, bana para verdiler. Ben daire dediğimde ise onu iptal ettik, parayı aldık dediler. 17 milyon lira para yatırmışlar. Beni kandırdılar, ben parmak bastım, malımda, canımda gitti" ifadelerini kullandı.

"Evlat neden böyle"

Arsanın, babasından kaldığını söyleyen ve yıllardır satmadığını belirten İşbilir, "Orası babamdan miras kaldı, ben yıllardır aç kaldım, susuz kaldım ama bir karış yerini satmadım. Ekmeğin arasına ot koyup yedim ama bana bunu yaptılar. Evlat neden böyle" diye konuştu.

"Şikayetçi olduk, bizi tehdit etti"

Cengiz Akkanat ise anneannesinin dolandırıldığını anlatarak, "Tapuda nenem parmak basarken bile 10 daire karşılığında denmiş sonrasında iş paraya dönmüş. Teyzem ve kuzenim aracı kişilerle anlaşmış. Nenemin hesabına 17 milyon lira yatırılmış ve o para çeşitli yerlerde harcanmış. Kuzenimden şikayetçi olduk, bizi tehdit etti" dedi.

"Günlük bazen 500 bin, bazen 1 milyonu aşan harcamalar yapılmış"

Ailenin avukatı Ömer Demir ise, "Aile bana ulaştı ve arsa satıldıktan sonra hesaba gelen paranın çeşitli işlemlerde harcandığını söylediler. Şuanda konu yargıya intikal etmiş durumda. 15 Mayıs’ta hesaba 17 milyon lira geliyor ve 10 Haziran’a kadar paranın 13 milyonu harcanıyor. Günlük bazen 500 bin, bazen 1 milyonu aşan harcamalar yapılmış" ifadelerini kullandı.

İHA muhabirinin ulaştığı torun G.K. ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek parayı teyzesi E.E.’nin ve eşinin harcadığını öne sürdü. G.K., şans oyunundan yüklü miktarda kazanç sağladığı için ailesinin kendisini kullandığını, para almak için iftira attığını belirterek taraflardan savcılığa giderek şikayetçi olduğunu söyledi. E.E.’ye ise ulaşılamadı.


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Başlıklar :adanadolandırıcılıkmirasservet
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