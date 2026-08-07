Şöhreti bırakıp İstanbul'u terk etmişti: Burak Hakkı ceviz hasadı için gün sayıyor
Şöhret yerine toprağı seçen Burak Hakkı, yıllardır Çanakkale'deki çiftliğinde organik tarımla uğraşıyor. Ünlü oyuncu, yeni sezon ceviz hasadı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Ünlü oyuncu Burak Hakkı, yıllar önce aldığı radikal kararla şehir yaşamını geride bırakarak Çanakkale'ye yerleşmişti.
35 BİN METREKARELİK ÇİFTLİK
Şöhretinin zirvesindeyken İstanbul'dan ayrılan ünlü oyuncu, bugün hayatının büyük bölümünü doğayla iç içe geçirse de oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü'nde 35 bin metrekarelik arazi üzerine kurduğu çiftlikte yaşayan Burak Hakkı, burada organik sebze, meyve ve ceviz üretimi gerçekleştiriyor.
Yaklaşık bine yakın ceviz ağacının bulunduğu çiftlikte üretim yapan oyuncu, her yıl hasat döneminde elde ettiği cevizleri satışa sunuyor. Organik yöntemlerle yetiştirilen cevizlerin ise her sezon yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Tarımı yalnızca bir hobi olarak görmeyen Burak Hakkı, üretimi sürdürülebilir bir yaşam modeli haline getirdi.
300 BİN DOLAR DEĞERİNDEKİ ARAZİ
Edinilen bilgilere göre ünlü oyuncu, yaklaşık 300 bin dolar değerindeki arazisi üzerine bir villa da inşa ettirerek hem yaşamını hem de üretimini aynı alanda sürdürüyor. Çiftliğini ise "motivasyon merkezi" olarak tanımlıyor.
Ünlü oyuncu, üretim sürecinde ata tohumuna büyük önem verdiklerini de vurgulayarak, "Burada her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz. Elimizden geldiğince her şeyi kendimiz yapıyoruz. Ağaçlarıma çocuk gibi bakıyorum. Bine yakın ceviz ağacım var. Yılın altı ayını çiftlikte geçiriyorum" demişti.
ANNESİ VE TEYZESİ DESTEK OLUYOR
Her yıl ekim ayında ceviz hasadını tamamlayan Burak Hakkı'na bu süreçte annesi ve teyzesi de destek oluyor. Yaklaşık üç haftadır yeni sezon hasadı için hazırlıklarını sürdüren oyuncu, annesiyle birlikte 20 dönümlük alanda sulama çalışmaları gerçekleştirdi.
DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM
Uzun yıllardır gözlerden uzak, doğayla iç içe bir yaşam süren Burak Hakkı, bir yandan organik tarım ve ceviz üretimini sürdürürken diğer yandan fırsat buldukça kamera karşısına geçmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, üretimle iç içe kurduğu yeni yaşamıyla hem doğaya katkı sağlıyor hem de oyunculuk kariyerini aktif şekilde sürdürüyor.
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