Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyonete çarptı: Bir kişi öldü 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da otluk alandaki yangın bağ evlerine sıçradı

Afyonkarahisar’da Bayraktepe Mezarlığı civarında engebeli otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Kocatepe beldesi Bağlar mevkiine kadar yayıldı. Yangında büyük bölümü otluk alan olmak üzere iki bağ evi zarar görürken, çok sayıda ağaç da alevlerden etkilendi.