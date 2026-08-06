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4 yaşındaki oğlunun katili ile 3 gün sonra nikah kıydı: JASAT cinayetin perde arkasını çözdü

4 yaşındaki oğlunun katili ile 3 gün sonra nikah kıydı: JASAT cinayetin perde arkasını çözdü

17:02, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 17:08, 06/08/2026, Perşembe
IHA
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4 yaşındaki oğlunun katili ile 3 gün sonra nikah kıydı: JASAT cinayetin perde arkasını çözdü

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz Ocak ayında yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Y.E.Y’nin ölümündeki düğümü JASAT dedektifleri çözerken, çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayda bir başka dehşete düşüren ayrıntı ise çocuğun annesinin, oğlu öldürüldükten sadece 3 gün sonra oğlunun katili ile nikâh kıyması oldu.

Olay, geçtiğimiz 24 Ocak 2026’da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Y.E.Y isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Z.K. ve dede M.K., tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı bir şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Y.E.Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz 24 Ocak 2026’da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Y.E.Y isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Z.K. ve dede M.K., tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı bir şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Y.E.Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturmayı derinleştiren JASAT 5 kişiyi gözaltına aldı

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri küçük çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp ardından aile üyelerinin ifadelerini aldı. Yapılan incelemelerin ardından soruşturmayı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı. Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri aile üyelerinin çelişkili ifadeleri ve otopsi raporundan yola çıkarak, anne Z.K., üvey baba B.K., dede M.K. ve babaanne A.K., ile bir aile üyesini gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren JASAT 5 kişiyi gözaltına aldıOlayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri küçük çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp ardından aile üyelerinin ifadelerini aldı. Yapılan incelemelerin ardından soruşturmayı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı. Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri aile üyelerinin çelişkili ifadeleri ve otopsi raporundan yola çıkarak, anne Z.K., üvey baba B.K., dede M.K. ve babaanne A.K., ile bir aile üyesini gözaltına aldı.

Dede olayı itiraf etti

JASAT dedektifleri tarafından adliye sevk edilen aile üyeleri, küçük çocuğu B.K.’nin öldürdüğünü itiraf ettiler. Dede M.K., ifadesinde küçük çocuğun öldüğü gün, oğlu, yani üvey babası olan B.K. ile koyun otlatmak için araziye gittiğini ancak bir süre sonra B.K.’nin kucağında Y.E.Y’yi getirerek, ’Bir iki tane vurdum, bayıldı. Şuna bir bakın’ diyerek kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine küçük çocuğu gelini olan Z.K., ile birlikte alarak hastaneye götürdüklerini ve sonrasında çocuğun öldüğünü söyledi.

Dede olayı itiraf ettiJASAT dedektifleri tarafından adliye sevk edilen aile üyeleri, küçük çocuğu B.K.’nin öldürdüğünü itiraf ettiler. Dede M.K., ifadesinde küçük çocuğun öldüğü gün, oğlu, yani üvey babası olan B.K. ile koyun otlatmak için araziye gittiğini ancak bir süre sonra B.K.’nin kucağında Y.E.Y’yi getirerek, ’Bir iki tane vurdum, bayıldı. Şuna bir bakın’ diyerek kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine küçük çocuğu gelini olan Z.K., ile birlikte alarak hastaneye götürdüklerini ve sonrasında çocuğun öldüğünü söyledi.

Üvey baba küçük çocuğu öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan üvey baba B.K., ’Kasten adam öldürme’ suçlamasıyla, dede M.K., ise delil karartma suçundan tutuklanırken, anne Z.K., ile babaanne A.K., hakkında ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer aile üyesi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan B.K., cinayeti nasıl işlediğini anlatmayarak olayı inkar etti.

Üvey baba küçük çocuğu öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıSavcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan üvey baba B.K., ’Kasten adam öldürme’ suçlamasıyla, dede M.K., ise delil karartma suçundan tutuklanırken, anne Z.K., ile babaanne A.K., hakkında ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer aile üyesi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Tutuklanan B.K., cinayeti nasıl işlediğini anlatmayarak olayı inkar etti.

Küçük çocuğun ölmeden önce de dayak yediği ortaya çıktı

Çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyen, ancak tutuklanan üvey baba B.K.’nin ile ilgili çevre sakinlerinden alınan bilgilerde ise küçük çocuğu ölmeden önce üvey olduğu gerekçesi ile altını ıslattığı ya da gürültü yaptığı gerekçesiyle sürekli dövdüğü iddia edildi.

Küçük çocuğun ölmeden önce de dayak yediği ortaya çıktıÇıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyen, ancak tutuklanan üvey baba B.K.’nin ile ilgili çevre sakinlerinden alınan bilgilerde ise küçük çocuğu ölmeden önce üvey olduğu gerekçesi ile altını ıslattığı ya da gürültü yaptığı gerekçesiyle sürekli dövdüğü iddia edildi.

Duyarsızlığın bu kadarı

Aile üyelerinin yakınlarından alınan bir başka bilgide ise duyarsızlığın bu kadarı gözler önüne serildi. B.K., çocuğu öldürdüğü annesi Z.K. ile olaydan sadece 3 gün sonra resmi nikah yaparak evlendiği ortaya çıktı.

Anne Z.K.’nın ise olayı, kocası ve ailesinin baskılarından dolayı sakladığı belirtildi.

Duyarsızlığın bu kadarıAile üyelerinin yakınlarından alınan bir başka bilgide ise duyarsızlığın bu kadarı gözler önüne serildi. B.K., çocuğu öldürdüğü annesi Z.K. ile olaydan sadece 3 gün sonra resmi nikah yaparak evlendiği ortaya çıktı.Anne Z.K.’nın ise olayı, kocası ve ailesinin baskılarından dolayı sakladığı belirtildi.
Başlıklar :konyacinayetJASAT
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