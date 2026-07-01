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Şüphe üzerine durduruldu detaylı aramada her şey ortaya çıktı: Sürücü gözaltında

Şüphe üzerine durduruldu detaylı aramada her şey ortaya çıktı: Sürücü gözaltında

12:461/07/2026, Çarşamba
IHA
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Ele geçirilen kaçak sigaralar
Ele geçirilen kaçak sigaralar

Afyonkarahisar’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada, 13 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Toplam 13 bin 140 paket

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda; yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen toplam 13 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara polis ekipleri tarafından el konuldu. Operasyonun ardından araç sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı.




#Afyonkarahisar
#gümrük kaçağı
#kaçak sigara
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