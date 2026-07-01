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Bolu Belediyesi’ne operasyonda yeni gözaltılar: Özel Kalem Müdürü de aralarında

Bolu Belediyesi’ne operasyonda yeni gözaltılar: Özel Kalem Müdürü de aralarında

11:381/07/2026, Çarşamba
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Bolu Belediyesi
Bolu Belediyesi

Bolu Belediyesi’ne yönelik düzenlenen yeni operasyonda jandarma ekipleri, aralarında Özel Kalem Müdürü’nün de bulunduğu bazı kişileri gözaltına aldı.

Bolu
’da belediyeye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği çalışmada, aralarında Özel Kalem Müdürü’nün de yer aldığı bazı isimler gözaltına alındı.


Kentte sabah saatlerinde yapılan operasyon, belediye birimlerinde hareketliliğe neden olurken, gözaltı işlemlerinin ardından soruşturma sürecinin başlatıldığı öğrenildi.


Jandarmadan eş zamanlı operasyon


Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında bazı belediye personeli ve ilgili şahısların gözaltına alındığı belirtildi.


Gözaltı işlemlerinin, yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve ekiplerin delil toplama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.


Özel kalem müdürü de gözaltında


Operasyonda en dikkat çeken gelişme, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Yıldız'ın da gözaltına alınması oldu. Şüphelilerin jandarma tarafından ifadelerinin alınmak üzere ilgili birimlere götürüldüğü bildirildi.


Soruşturma devam ediyor


Yetkililer, operasyonun kapsamı ve gözaltı gerekçelerine ilişkin resmi açıklamanın soruşturma tamamlandıkça netleşeceğini belirtti. Çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gelişmelerin olabileceği ifade edildi.




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