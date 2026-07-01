Bolu Belediyesi’ne operasyonda yeni gözaltılar: Özel Kalem Müdürü de aralarında

Bolu ’da belediyeye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.





Jandarma ekiplerinin düzenlediği çalışmada, aralarında Özel Kalem Müdürü’nün de yer aldığı bazı isimler gözaltına alındı.





Kentte sabah saatlerinde yapılan operasyon, belediye birimlerinde hareketliliğe neden olurken, gözaltı işlemlerinin ardından soruşturma sürecinin başlatıldığı öğrenildi.





Jandarmadan eş zamanlı operasyon





Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında bazı belediye personeli ve ilgili şahısların gözaltına alındığı belirtildi.





Gözaltı işlemlerinin, yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve ekiplerin delil toplama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.





Özel kalem müdürü de gözaltında





Operasyonda en dikkat çeken gelişme, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Yıldız'ın da gözaltına alınması oldu. Şüphelilerin jandarma tarafından ifadelerinin alınmak üzere ilgili birimlere götürüldüğü bildirildi.





Soruşturma devam ediyor





Yetkililer, operasyonun kapsamı ve gözaltı gerekçelerine ilişkin resmi açıklamanın soruşturma tamamlandıkça netleşeceğini belirtti. Çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gelişmelerin olabileceği ifade edildi.











