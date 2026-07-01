Sahnede iki farklı Başarır: Kur’an olunca 'mizah' Aleviler olunca 'rezillik'

Kur’an-ı Kerim’e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş’a destek veren CHP'li Ali Mahir Başarır’ın, geçmişte Alevilerle ilgili açıklamaları gerekçe göstererek bir başka komedyeni eleştirdiği ortaya çıktı.
isimli sözde bir komedyenin İstanbul'da yaptığı gösterisinde dini değerlere yönelik kullandığı ifadeler infiale neden oldu.
Allah'a ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin ifadeler yediden yetmişe kamuoyunda büyük tepki çekti.
Dini değerleri diline doladı
Müslümanların kutsalı olan Kur'an-ı Kerim için yazılmış bir kitap imasında bulunan Göktaş, şu çirkin söylemlerde bulundu;
"İlk 3 kitap iyiydi, 4’üncünün çevirisi zayıftı. Hatta 4’üncü kitap favorim birçoğumuz gibi. İmamoğlu okuduysa o da sevmiştir umarım. 4 kitap arasında açık ara en iyisi o bence.
Bir kere çok iddialı bir çıkış 600’lü yıllarda bu son kitap demek. Daha yeni yeni kitaplar çıkıyor zaten yahu. Ben 1200 yılında bir tane daha çıkar diye düşünürdüm.
Yazarı için de çok zor. Aklına yeni bir fikir gelse ‘son kitap dedik ya, domuz da yemeyiversinler."
Göktaş’ın büyük tepki çeken ifadeleri sonrası hakkında soruşturma başlatıldı. Adli sürecin nasıl ilerleyeceği kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, CHP cephesinden gelen açıklamalar ise şaşırtmadıç
CHP Grup Toplantısı’nda konuşan Özgür Özel’in ardından Ali Mahir Başarır da, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda olayı “mizah çabası” olarak göstermeye çalıştı.
Başarır, paylaşımında Göktaş’ın sözlerini savunarak bunun ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gerektiğini savundu.
Kur'an'a hakarete 'mizah' dedi
Başarır şu ifadeleri kullandı:
"Mizahtan, kahkahadan korkuyorlar! Hakaret sayıyorlar! Bu nedenle Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisine adli işlem başlattılar.
Önce "milli güvenlik ve kamu düzeni" gerekçesiyle erişim engeli getirdiler. Sonra “dini değerler” kapsamında soruşturma açtılar.
Bu çelişki bile tek başına hukukun nasıl keyfileştirildiğini gösteriyor. Üstelik gösteriyi salondaki yüzlerce kişi izledi. Kahkahalar kesilmedi. Alkışlar susmadı.
Gösteriden paylaşılan görüntüleri sosyal medyada milyonlar izledi. Yani iktidarın asıl rahatsız olduğu şey, aslında o kahkahaların arkasındaki ortak duygu!
İktidar, hoşuna gitmeyen her söze sonradan gerekçe üretmek için kanunları keyfiyetiyle kullanıyor.
Oysa hukuk özgürlüğün güvencesidir, korkunun değil!
İktidar, yapılan mizaha millet güldüğü için korkuyor. Attıkları uzun nutukların bir cümleyle altüst edilmesi alkışlandığı için korkuyor.
Ama korkunun ecele faydası yok! Mizah da gerçeklerin cesaretle dile getirilmesi de sürecek. Susturamayacaklar!"
Konu Aleviler olunca farklı tepki göstermişti
Başarır'ın bu ifadeleri, 2020 yılında
isimli komedyenin gösterisinde Alevilere yönelik kullandığı ifadelere sert tepkisini hatırlattı.
Fidan'ın o dönem büyük tepki çeken
"Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘Asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik.’ Bunu söyleyen de bir Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum, cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘Bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin."
ifadelerini eleştiren Başarır, şu sözlerle tepkisini dile getirmişti:
"Bunun adı mizah olamaz. Bu utanmazlık, bu rezillik. Bu ahlaksızlık. Videoda atılan her kahkahada bir kere daha utandım. Bunun için Alevi olmak değil yalnızca insan olmak yeterli. Pınar Fidan gibi böylesi zavallı zihniyetlere yazıklar olsun."
Ali Mahir Başarır’ın, inançlara yönelik içerikler üzerinden farklı dönemlerde farklı tavırlar sergilemesi tutarsızlık eleştirilerini de beraberinde getirdi.
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