Tarihimizde merhamet var Nazilerden kaçanlar iyi bilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarını istismar eden İsrail’e tepki göstererek “(Tarihimizde) Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Bunu da en iyi, şayet tarihlerine bakarlarsa, Gazze’deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye’ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir” dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

(Haberleşme uyduları) Geçen sene ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6'A'yı hizmete aldık. Haberleşme uydularımızın sayısı 6'ya toplam uydularımızın mevcudu ise 10'a yükselmiş oldu. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturu Türkiye için tercihten öte zorunluluktur.

HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

(Yeni yatırımlar) Türkiye'nin ve şehirlerimize yeni yatırımlar eklemenin kıvancını yaşadık. Aziz İstanbul'u kaderine terk etmiyoruz. İşe geç kalmamak için insanların arabalarında uyumak zorunda bırakıldığı İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. 16 istasyon 69 kilometre uzunluğa sahip metro projesi bunlardan biridir.

(Savunma Sanayii) Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik

İFTİRALARINI KAALE ALMIYORUZ

(İsrail’in sözde Ermeni soykırımını tanıması) Biz tarihiyle büyük vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk, ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazzelinin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kaale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne zulüm ne katliam ne sömürgecilik ne de soykırımı vardır. Bizim şanlı tarihimizde merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. "Tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem" diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi, şayet tarihlerine bakarlarsa, Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.

CEMEVLERİNİ 800 MİLYON LİRA DESTEKLEDİK

Bilhassa Alevi canlarımızla samimiyetle ilgilendik. Daha önce gündeme dahi gelmeyen reformları hayata geçirdik. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemlerinine 800 milyon lira destek verdik. Yıl sonuna kadar 500 cemevine bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri sunacağız. Deprem bölgemizde 113 cemevi ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yıkılan ve ağır hasarlı 13 cemevinin ihya ve inşa çalışmalarını yakın zamanda sona erdireceğiz.

MUHALEFET MAKUL ZEMİNDEN ÇIKTI

(CHP’deki tartışmalar) Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın makul zeminden çıkıp, kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi çok daha yanlıştır. Ana muhalefet partisinin yapacağı en hayırlı iş gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleri ile hesaplaşmalıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı hele hele istismara tevessül etmemelidir.

Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.

BELEDİYELERİMİZ BAŞARILARIYLA GÜNDEMDE

Konya Büyükşehir Başkanımız Uğur İbrahim Altay, dünya belediyeler birliği başkanlığına seçildi. Muhalefet para kuleleri, para kutularıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi takdire şayandır, zihniyet farkını ortaya koyan çok önemli göstergedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edenler arasında AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da vardı.







