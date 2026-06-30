Türkiye’ye AB çıkarması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği’nden (AB) üç kritik ismi misafir edecek. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner bugün Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Avrupa Komisyonu’nun üç üyesinin eş zamanlı olarak Türkiye’yi ziyaretleri, AB’nin değişen küresel konjonktürde Türkiye ile ilişkilerine atfettiği artan önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.