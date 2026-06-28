NATO zirvesi öncesi diplomatik temas: Avrupa Birliği Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

"Ziyaret, Türkiye'nin aday ülke ve NATO müttefiki olması bağlamında, AB-Türkiye ilişkilerini gözden geçirmek, giderek daha istikrarsız hale gelen jeopolitik ortamda karşılaşılan ortak zorlukları tartışmak ve işbirliği için yeni yollar aramak için bir fırsat olacak."