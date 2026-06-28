NATO zirvesi öncesi diplomatik temas: Avrupa Birliği Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Üye Marta Kos ve Göçten Sorumlu Üye Magnus Brunner, 29-30 Haziran tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Heyet, başkentte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşecek.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, 29-30 Haziran'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Kallas, Kos ve Brunner'in, 29-30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada, Kallas, Kos ve Brunner'in ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği kaydedildi.
Türkiye'ye ikinci kez resmi ziyaret gerçekleştirecek
Bu, Kallas'ın Türkiye'ye yapacağı ikinci resmi ziyaret olacak.