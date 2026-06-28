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NATO zirvesi öncesi diplomatik temas: Avrupa Birliği Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

NATO zirvesi öncesi diplomatik temas: Avrupa Birliği Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

22:4228/06/2026, Pazar
AA
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Üye Marta Kos ve Göçten Sorumlu Üye Magnus Brunner, 29-30 Haziran tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Heyet, başkentte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, 29-30 Haziran'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Kallas, Kos ve Brunner'in, 29-30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, Kallas, Kos ve Brunner'in ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği kaydedildi.


Türkiye'ye ikinci kez resmi ziyaret gerçekleştirecek

Ziyaretin 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi öncesinde yapılacağının altı çizilen açıklamada,
"Ziyaret, Türkiye'nin aday ülke ve NATO müttefiki olması bağlamında, AB-Türkiye ilişkilerini gözden geçirmek, giderek daha istikrarsız hale gelen jeopolitik ortamda karşılaşılan ortak zorlukları tartışmak ve işbirliği için yeni yollar aramak için bir fırsat olacak."
ifadesi yer aldı.

Bu, Kallas'ın Türkiye'ye yapacağı ikinci resmi ziyaret olacak.



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