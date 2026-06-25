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AB'den 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği Venezuela'yla dayanışma mesajı

AB'den 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği Venezuela'yla dayanışma mesajı

10:1525/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
AA
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den yardım açıklaması
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den yardım açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından, bu ülkenin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını aktararak "Özellikle hayatını kaybedenler ve ailelerini düşünüyorum. Sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da X'ten yaptığı açıklamada, Venezuela'dan gelen görüntülerin "yürek burkucu" olduğunu, düşüncelerinin ülke halkıyla birlikte olduğunu vurgulayarak Belçika'nın Bogota Büyükelçiliğinin yardıma ihtiyaç duyan Belçika vatandaşlarına destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Prevot ayrıca, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye girmesi halinde ülkesinin Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.



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