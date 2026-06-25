AB ülkeleri ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı

Açıklamada, "Bu kararın kabul edilmesi, yasama sürecini tamamlamakta ve AB'nin istikrarlı, öngörülebilir ve karşılıklı yarar sağlayan bir transatlantik ticaret ilişkisine olan bağlılığını teyit ederken, Avrupa'nın ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri de muhafaza etmektedir" ifadesi kullanıldı.