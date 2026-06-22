Elektrikli otomobil üreticisi Lucid ABD'de iş gücünü yüzde 18 azaltacak

Elektrikli otomobil üreticisi Lucid, ABD'deki iş gücünü yaklaşık yüzde 18 azaltacağını duyurdu.

Lucid, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) konuya ilişkin bildirimde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, organizasyon yapısını sadeleştirerek, faaliyet giderlerini optimize ederek ve üretim planlarını beklenen taleple uyumlu hale getirerek şirketin karlılığa ulaşma ve pozitif nakit akışı yaratma sürecini hızlandırmayı amaçlayan bir planın duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda tam zamanlı çalışanlar, sözleşmeli personel ve üretim tesislerinde saatlik ücretle çalışan işçiler dahil olmak üzere ABD'deki mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 18 azaltılacağı bildirildi.

Planın şirkete yıllık bazda yaklaşık 158 milyon dolarlık maliyet tasarrufu sağlamasının beklendiği belirtilen açıklamada, kıdem tazminatları, çalışan yan hakları ve çalışanların işten ayrılma süreçlerine ilişkin yaklaşık 32 milyon dolar nakit gider oluşacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, planın büyük ölçüde bu yılın üçüncü çeyreği sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.



