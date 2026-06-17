Volkswagen'de daralma sinyali: Fabrika üretimi azaltıyor

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), Almanya'daki Osnabrück fabrikasında imalatı azaltma kararı aldı.

VW şirket sözcüsü, fabrikada yaz tatili arasının bir hafta uzatılacağını ve üretimin yapılmayacağı ek günlerin planlandığını duyurdu.

Sözcü, karara gerekçe olarak üstü açık (T-Roc Cabriolet) araçlara yönelik talepte yaşanan geleneksel mevsimsel dalgalanmaları gösterdi.

Bu tür araçların genellikle ilkbahar ve yaz aylarında sipariş edildiği, yılın ikinci yarısında ise talebin ciddi oranda düştüğü belirtildi.

Volkswagen Grubu İşyeri Konseyi de T-Roc Cabriolet modelinin üretim hacminin gelecek yılın eylül ayına kadar sürdürülmesini öngören orijinal planın geçerliliğini yitirdiğini ifade etti.

Konsey, yönetim kurulunun Osnabrück tesisindeki çalışanlara acilen ileriye dönük somut bir gelecek perspektifi sunması gerektiğini belirtti. Söz konusu fabrikada T-Roc Cabriolet üretimi sadece gelecek yıla kadar devam edecek.

Yaklaşık 2 bin 300 kişinin istihdam edildiği fabrikanın bu tarihten sonraki geleceği belirsizliğini koruyor.







