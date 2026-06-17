Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Volkswagen'de daralma sinyali: Fabrika üretimi azaltıyor

Volkswagen'de daralma sinyali: Fabrika üretimi azaltıyor

11:4417/06/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Yaklaşık 2 bin 300 kişinin istihdam edildiği fabrikanın bu tarihten sonraki geleceği belirsizliğini koruyor.
Yaklaşık 2 bin 300 kişinin istihdam edildiği fabrikanın bu tarihten sonraki geleceği belirsizliğini koruyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Osnabrück fabrikasındaki üretim faaliyetlerini azaltma kararı aldı. Şirketin üretim planlarında yaptığı değişiklik, fabrikanın geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirirken, kararın talep koşulları ve otomotiv sektöründeki dönüşüm süreciyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), Almanya'daki Osnabrück fabrikasında imalatı azaltma kararı aldı.

VW şirket sözcüsü, fabrikada yaz tatili arasının bir hafta uzatılacağını ve üretimin yapılmayacağı ek günlerin planlandığını duyurdu.

Sözcü, karara gerekçe olarak üstü açık (T-Roc Cabriolet) araçlara yönelik talepte yaşanan geleneksel mevsimsel dalgalanmaları gösterdi.

Bu tür araçların genellikle ilkbahar ve yaz aylarında sipariş edildiği, yılın ikinci yarısında ise talebin ciddi oranda düştüğü belirtildi.

Volkswagen Grubu İşyeri Konseyi de T-Roc Cabriolet modelinin üretim hacminin gelecek yılın eylül ayına kadar sürdürülmesini öngören orijinal planın geçerliliğini yitirdiğini ifade etti.

Konsey, yönetim kurulunun Osnabrück tesisindeki çalışanlara acilen ileriye dönük somut bir gelecek perspektifi sunması gerektiğini belirtti. Söz konusu fabrikada T-Roc Cabriolet üretimi sadece gelecek yıla kadar devam edecek.

Yaklaşık 2 bin 300 kişinin istihdam edildiği fabrikanın bu tarihten sonraki geleceği belirsizliğini koruyor.



#fabrika
#Volkswagen
#volkswagen t-roc
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dost Katılım Bankası kimin, Bim banka mı kurdu?